Переговори про завершення війни в Україні наближаються до нового етапу, але за дипломатичними заявами та розмовами про можливу зустріч дедалі виразніше проступають різні цілі її учасників. Вашингтон прагне якнайшвидше отримати результат, Москва намагається використати переговорний процес для просування власних вимог, Київ шукає можливість не допустити домовленостей за рахунок українських інтересів, а Європа хоче повернути собі повноцінну роль у визначенні майбутнього континенту.

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Трамп прагне завершення війни в терміни, які відповідають його політичним і стратегічним розрахункам, та, схоже, розглядає переговори ширше, ніж просто припинення бойових дій. Путін не відмовляється від своїх принципових вимог і може спробувати використати дипломатію для закріплення військових здобутків та перегляду безпекових правил у Європі. Україна зацікавлена у припиненні війни, але не на умовах, які позбавлять її можливості захищатися в майбутньому. Європа ж опинилася перед необхідністю одночасно підтримувати Київ, зберігати трансатлантичні відносини та відстоювати власні інтереси у можливому діалозі з Москвою. У цій конструкції переговори можуть стати не стільки пошуком компромісу, скільки зіткненням різних уявлень про те, якою має бути післявоєнна Україна, хто гарантуватиме її безпеку і чи залишиться незмінною система європейської безпеки.

Чого насправді прагнуть Трамп і Путін? Чи готова Європа відстоювати свої інтереси та що може змінитися після початку роботи нового Конгресу США? чи здатна Україна разом із європейськими партнерами вплинути на результат, якщо Вашингтон і Москва намагатимуться визначити основні параметри майбутньої угоди?

Своїми думками щодо цих та інших питань у ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA поділився кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов.

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– Наскільки реалістичною є підготовка чотиристоронньої зустрічі України, США, Росії та Європи до Різдва, про яку заявляє Зеленський? Водночас Кремль заявляє, що жодних домовленостей про новий раунд поки немає. Чи означає це, що сторони ще далекі від узгодження зустрічі? І головне – чи має сенс її проводити без попереднього узгодження порядку денного, щоб вона не перетворилася на чергову дипломатичну демонстрацію без реального результату?

– Щодо того, чи відбудеться зустріч, я переконаний, що так. І головним маркером буде саме дата, а не місце проведення. Вона може відбутися в Європі, як пропонують європейці, або знову в Абу-Дабі чи Стамбулі. Місце не має принципового значення. Ми бачимо, що президент США Дональд Трамп поставив собі за мету докласти максимум зусиль, щоб до кінця цього календарного року отримати результат у вигляді мирної угоди та зупинення бойових дій. Це звучить фантастично, адже за місяць важко надолужити те, чого не вдалося зробити за останні два роки його президентства.

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Треба розуміти, що росіяни поки не демонструють готовності до таких домовленостей. Водночас Москва опинилася на роздоріжжі. Путін прекрасно розуміє, що із січня, коли до роботи приступить новий Конгрес США, Трампу буде набагато складніше, а можливо, й неможливо виконати всі обіцянки, які він уже встиг дати Росії. До того ж не спрацьовує терористична стратегія ударів по українській енергетиці, немає вирішальних успіхів на фронті. Варто згадати й Керченський міст, а також події в Лівії. Можна по-різному оцінювати ці обставини, але їх потрібно враховувати. Загалом ситуація в Росії складна.

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– Водночас відсутність публічної інформації про переговори не означає, що вони не відбуваються.

– Саме так. Зараз максимально активно тривають кулуарні контакти між Україною, європейцями, Росією та Сполученими Штатами. Ці контакти супроводжуються гучними публічними заявами, зокрема від Марка Рютте, Макрона та Мерца щодо вступу України до НАТО. На мою думку, це частина публічної переговорної позиції, спосіб підняти ставки у торзі з Росією, після чого кулуарний діалог продовжується. Отже, процес триває, але питання в тому, наскільки він буде успішним.

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З Росією це завжди залишається відкритим питанням, оскільки вона діє нелогічно. Будь-яка інша сторона, розуміючи складність власної внутрішньої ситуації та залежність від Китаю, давно шукала б можливості для домовленостей. Ця залежність Москви щодня посилюється. Путіна це точно не влаштовує, але інших варіантів у нього немає. Сі Цзіньпін також продемонстрував своє ставлення до російського диктатора – точно не як до рівного партнера. Жодної нової Ялти там не відбулося, тому до таких зустрічей потрібно ставитися з холодним розумом.

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Таким чином, певне вікно можливостей для домовленостей існує. Але, як би цього не хотіли Сполучені Штати, позиція Кремля залишається незрозумілою та не завжди логічною. Саме тому кулуарні торги тривають, адже сторони ще не готові до повноцінної зустрічі, а питання порядку денного не влаштовують ні Москву, ні Україну, ні Європу, ні США.

– На попередній зустрічі в Абу-Дабі американцям, очевидно, з подачі росіян вдалося змістити вектор обговорення з України на загальноєвропейську систему безпеки. Якщо наступний раунд знову охоплюватиме ці питання, можливо, навіть у ширшому масштабі, чи не ризикуємо ми стати лише одним з елементів того, чого і прагне Росія? Чи вдасться зберегти головний фокус – переговори про завершення війни в Україні, а не про загальноєвропейську безпеку, обговорення якої може тривати роками, поки Росія продовжуватиме воювати?

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– Україна та європейські партнери займають позицію, що спочатку має відбутися припинення вогню. Це абсолютно логічно, але росіяни на це не погоджуються, розуміючи, що таким чином переговори можна затягувати. Водночас я б не розділяв питання завершення війни та майбутньої архітектури європейської безпеки. Вона безпосередньо пов'язана з Україною та гарантіями безпеки для нашої держави. Москва підвищує ставки й висуває вимоги, які сама розуміє як нереалістичні.

Говорімо відверто: яким чином сьогодні можна законодавчо повернути кордони НАТО до 1997 року? Трамп має сказати Фінляндії, яка стала членом Альянсу у 2023 році, що вона більше не є його членом? Так це не працює. Не Сполучені Штати і не Росія вирішують, хто може бути членом НАТО. Існують відповідні документи та процедури. Вихід будь-якої держави з Альянсу має бути її власним рішенням, а сама процедура займає понад рік. Тому навіть погрози Трампа щодо виходу США з НАТО були радше символічними, адже реалізувати це непросто.

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– Навіщо тоді РФ висуває такі вимоги, хоча розуміє їхню не реалістичність?

– Москва висуває їх, щоб згодом мати можливість представити європейцям відмову від частини цих вимог як власну поступку. Це переговорний процес, який може тривати довго. Не можна виключати, що Росія використовуватиме його для затягування часу. Але зрештою мирну угоду підписуватимуть Україна та її ворог. Тому питання майбутньої системи безпеки також мають бути окреслені. Водночас скажу, можливо, непопулярну думку: про майбутню архітектуру європейської безпеки говорити необхідно. Європейці не дуже хочуть цього робити, заявляючи, що їх влаштовує нинішня ситуація. Але вона зберігається передусім завдяки Збройним силам України, які стримують спільного ворога. Повернення до того, як було раніше, вже не буде. Потрібно говорити про те, як будувати європейську безпеку навколо українського досвіду, де проходитимуть червоні лінії для Росії, які вона не повинна перетинати. На жаль, це також доведеться обговорювати з Москвою, адже Росія нікуди не зникне. Позиція Європи, що вона не хоче таких розмов, не є правильною. Говорити потрібно, але відстоюючи власні інтереси. Необхідно визначити, як відбуватиметься стримування Росії без активних бойових дій, що означатиме колективна безпека, хто входитиме до цього колективу та хто за що відповідатиме. Стара система вже не запрацює, навіть після завершення президентства Трампа.

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В Україні є сподівання, що після січня, коли почне працювати новий Конгрес, у Трампа стане менше важелів впливу, а згодом завершиться і його президентський термін. Це справді може бути непоганим варіантом для України. Але проблема в іншому: Штати визначили свого головного стратегічного конкурента на найближчі десятиліття – це Китай, а не Росія. За будь-якого президента Вашингтон дедалі більше зосереджуватиметься на Тихоокеанському регіоні. Тому Європа має брати на себе більше відповідальності та використовувати український досвід. Потрібно сформувати спільне бачення того, як функціонуватиме європейський континент за меншої безпосередньої військової участі США, навіть якщо американська ядерна парасолька зберігатиметься.

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– Чому, на ваш погляд, Європа досі не готова повноцінно говорити про загальноєвропейську безпеку за участю України? Ми сьогодні співпрацюємо, фактично є великими партнерами, хоча називати нас повноцінними союзниками складно, адже Європа неоднорідна. Але чи розуміють європейці, яким чином Україна може стати повноцінним учасником загальноєвропейської системи безпеки? Чи проблема в різних позиціях усередині Європи та нерозумінні того, як інтегрувати таку країну, як Україна, навіть у безпековому вимірі?

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– У безпековому вимірі, мені здається, і НАТО, і європейські держави мають вибудовувати свої системи, спираючись на український досвід. Остання ситуація в Польщі, коли російські ракети залетіли на територію цієї держави НАТО і не були збиті через погані погодні умови, вкотре це підтверджує.

Від моменту створення НАТО більшість європейських держав жили відносно спокійно, розраховуючи на захист Сполучених Штатів. Навіть усередині Європи існував жарт, який насправді відображав реальну систему стримування: ми тримаємо американських військових у заручниках, щоб Радянський Союз не напав, адже напад означав би загибель американських військових і ризик ядерної війни зі США. Так працювала система стримування та противаг. Європейці мало вкладали у власну безпеку, розраховуючи на захист старшого брата – Вашингтона. Зараз ситуація змінюється, і вона змінюватиметься навіть після завершення президентства Трампа. Європі потрібно прокидатися та брати на себе більше відповідальності.

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– Чому вона поки не поспішає це робити?

– Можливо, тому, що нинішня ситуація її загалом влаштовує. Не хочу образити наших партнерів, ми завжди вдячні за підтримку, але війна відбувається не на території Європейського Союзу. Військові ЄС і НАТО не стоять пліч-о-пліч із нашими Збройними силами на фронті. Фінансова допомога важлива, і за неї потрібно дякувати, але для партнерів це значно простіший варіант участі. Однак так, як зараз, надалі бути не може. Європа має брати на себе більше відповідальності та розуміти, що без України в майбутній системі безпеки вже не обійтися. Ідеться не лише про ризик Третьої світової війни. З'являється можливість нарешті врегулювати на кілька десятиліть протистояння в центрі Європи – між Москвою та цивілізованим світом.

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– Ви вважаєте, що це можливо? Адже очевидно проблема не лише в особисто Путіні. Вона значно глибша – у самій російській державі та суспільстві, яка пронизана масштабним шовінізмом. На відміну від нацистської Німеччини, яка зазнала повної військової поразки, не мала ядерної зброї і тому пройшла через очищення і покаяння, Росія навіть після укладення мирної угоди навряд чи пройде такий процес. Тому вона може залишитися з тими самими імперськими настроями та прагненнями: знищення або підкорення України, підкорення Європи, відновлення Союзу чи навіть Російської імперії.

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– Я з вами погоджуюся. Це не зміниться швидко. Є влучна думка: Росія ще з часів імперії, а потім Радянського Союзу, почувалася в безпеці лише тоді, коли створювала максимальну небезпеку для своїх сусідів. Ідеться не лише про Європу, а й про Кавказ та інші регіони. Події навколо Німеччини також є важливим показником того, що ця проблема нікуди не зникає. Європейцям потрібно це усвідомити й будувати систему безпеки так, щоб не повторювати помилок минулого. Можна відраховувати їх від анексії Криму у 2014 році, але я б повернувся навіть до вторгнення Росії в Грузію. Тоді вже був очевидний сигнал, якого, на жаль, не помітили. Росії дозволили фактично замирити ситуацію через певні візити та дипломатичні кроки, продемонструвавши, що так можна діяти без серйозних наслідків.

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Результат можливий тоді, коли до такої позиції Європи приєднаються Сполучені Штати та Велика Британія. І тут виникає проблема: поки ми цього не бачимо. Іноді з'являються окремі ініціативи, зокрема з боку Джареда Кушнера. Попри різне ставлення до нього, у його особистих пропозиціях бувають справедливі елементи, які згодом фактично нівелюються заявами та позицією президента Трампа. Тому Росія нікуди не зникне, і з цим розумінням потрібно будувати наше майбутнє. Важливими будуть, зокрема, питання розміщення військового контингенту на території України та інші безпекові механізми, які матимуть ключове значення.

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– Переходимо до Європи, яка, можливо, нарешті сяде за стіл переговорів у чотиристоронньому форматі. Але чи готова Європа до повноцінної участі? Адже навіть усередині ЄС немає єдиної думки щодо переговорів із Росією. Одні пропонують їхати до Кремля, оскільки американці вже активно спілкуються з Москвою і навіть домовляються про економічні питання. Інші вважають, що цього робити не варто, адже Путін не йде на поступки. Чи має Європа чітку стратегію щодо Росії та майбутніх переговорів?

– Добре, якщо Європа отримає місце за столом переговорів. Це наші партнери, які допомагають Україні й мають відстоювати нашу позицію. Але на цьому позитивні моменти, мабуть, закінчуються. На запитання, чи готова Європа, моя відповідь – ні. Не претендую на істину, але наведу факти. Передусім немає єдиного погляду. Ідея поїздки до Москви – це очевидна маніпуляція Кремля. Усі адекватні люди це розуміють, але є ті, хто готовий піддатися їй. А Путіну саме це й потрібно – роз'єднати європейські держави. Це один із головних розрахунків, які залишилися в Москви. Він очікує на вибори наступного року у Франції, Італії, Польщі, можливо, Німеччині. Розраховує, що зможе посилити розбіжності між європейськими країнами й фрагментувати їхню позицію. Історичні приклади підтверджують, що замирювання з Росією не працює. Свого часу Шарль де Голль їздив до Москви, але це нічого не змінило. Коли США тиснули на Радянський Союз через питання озброєнь, британський прем'єр-міністр фотографувався на Червоній площі в російській шапці. Результату це також не дало. Треба нарешті зрозуміти, що така політика не працює, і формувати єдність.

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Другий показник неготовності – відсутність спільного рішення щодо єдиного представника Європи на переговорах. Процес триває з травня, а наприкінці листопада досі немає навіть погодженого кандидата чи групи представників, які представлятимуть європейських лідерів. Це постійне перетягування канату, яке в Москві може викликати лише задоволення. Навіть ситуація в Абу-Дабі не продемонструвала широкого представництва. Фактично відправили всіх, хто хотів поїхати. На мою думку, радники з національної безпеки або керівниця адміністрації Урсули фон дер Ляєн – недостатній рівень представництва. Це не відповідає масштабам переговорів і демонструє відсутність єдності. Замість того щоб обрати двох-трьох представників, їдуть усі охочі. До того ж фон дер Ляєн не є обраним лідером. Вона очолює європейську інституцію, але це не те саме, що мати мандат від усіх європейських держав.

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Наведу ще один приклад – фінансування. Згадаймо зустріч у Дубліні, де зібралися лідери європейських демократичних держав за участю президента України. Здавалося, це мала бути демонстрація єдності й основа для спільної переговорної позиції. Європейські лідери могли виступити разом і заявити про три конкретні рішення. Перше – погодити фінансування Збройних сил України на наступний рік. Це не означає, що війна обов'язково триватиме, але стало б чітким сигналом Москві: спроба Путіна роз'єднати Європу не спрацювала. Однак остаточного рішення досі немає, оскільки окремі держави не хочуть брати участь у фінансуванні. Друге – канцлер Мерц міг би оголосити про рішення передати Україні ракети Taurus, продемонструвавши, що Європа не боїться Москви й підтримуватиме Україну. Третє – спільні рішення щодо захисту українського неба та енергетики. Це була б демонстрація сили. Тоді Європа могла б не просто вимагати місця за переговорним столом, а претендувати на провідну роль у перемовинах – замість Кушнера та Віткоффа. Але цього не відбувається. Якщо оцінювати ситуацію тверезо, виникає питання: на яку повагу з боку Кремля може розраховувати Європейський Союз, зважаючи на всі ці обставини?

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– Як, на вашу думку, діятиме Трамп? Очевидно, він поспішає і хоче досягти хоча б якогось результату на переговорному напрямі. Після 3 січня він не втратить усіх повноважень, але буде змушений більше зважати на тиск Конгресу. Після зустрічей із Путіним і Сі Цзіньпіном він, як повідомлялося, зателефонував до коаліції охочих і заявив, що європейцям краще витрачати кошти на власні потреби, а не на Україну. Чи чинитиме Трамп тиск на Європу й Україну, щоб змінити переговорну позицію? Як ви бачите подальші дії американської адміністрації?

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– Я переконаний, що Трамп справді хоче досягти результату до нового року. Це не просто інформаційний шум. Але, будемо реалістами, зробити це вкрай складно. Багато потрібно було робити раніше, а не чекати виборів, які продемонстрували надзвичайно низькі рейтинги Трампа й Республіканської партії за останні 20 років. Щодо інструментів тиску, то до кожної зі сторін Вашингтон застосовує різні підходи. На Україну тиснуть тими важелями, які ще залишилися у США: розвідувальними даними, Starlink і постачанням систем Patriot для захисту українського неба. Ми постійно бачимо повідомлення про затримки постачання ракет. Вважаю, що це також один з елементів тиску. Фактично Трамп сам зробив усе, щоб Сполучені Штати втратили можливість повноцінно тиснути на Україну. Своїми першими рішеннями він припинив фінансування та військову допомогу. Подібна ситуація і з Європою – достатньо згадати ультимативну риторику щодо функціонування НАТО.

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До Росії ж застосовують інші інструменти. Замість тиску ми бачимо фотографії Трампа з Путіним і заяви про дружбу. Але як він намагається мотивувати Путіна завершити війну до кінця року? Аргументація така: Трамп публічно й непублічно говорить, що після початку роботи нового Конгресу вже не зможе виконати обіцянки та зобов'язання перед російським президентом. Нагадаю, що більшість американських санкцій проти Росії затверджена Конгресом, а не одноосібно президентом Байденом. Відповідно, і скасувати їх не зможе лише Трамп – для цього потрібне рішення Конгресу. Якщо до січня ще існує можливість домовитися про мирну угоду й домогтися зняття санкцій, то після початку роботи нового Конгресу ця можливість для Трампа буде значно обмежена. Демократи висуватимуть жорсткі вимоги щодо того, що Росія має зробити для скасування санкцій. Путін це також розуміє.

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– Тобто новий Конгрес, який розпочне роботу 3 січня, матиме вплив на переговори й на відносини, які Трамп намагається налагодити з Росією? Чи зможе він вплинути на питання постачання ракет і допомоги Україні? Зараз критичні заяви лунають не лише від демократів, а й від республіканських сенаторів. На що саме зможе вплинути новий Конгрес?

– Майже на все. Жодне рішення не проходитиме без торгів між президентською адміністрацією та представниками Конгресу. Починаючи з бюджету – цілком імовірний навіть шатдаун. Демократи висуватимуть чіткі вимоги щодо продовження допомоги Україні. У багатьох випадках це було передвиборчою обіцянкою, адже американське суспільство підтримує Україну. Якщо Трамп не погоджуватиметься, можуть блокуватися навіть призначення, які залежать від Конгресу. Про зняття санкцій із Росії без повноцінного миру взагалі не йтиметься. Багато чого з того, що раніше міг дозволити собі американський президент, надалі буде значно складніше реалізувати.

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Але й нам потрібно працювати. Ми пораділи результатам виборів, проте тепер необхідно формувати двопартійну підтримку України. Це має бути одним із завдань нового посла України у Сполучених Штатах. Не можна орієнтуватися лише на демократів. Потрібно працювати і з республіканським крилом, формувати новий центр впливу навколо Марко Рубіо, а також усередині Сенату й Палати представників. Співпрацювати треба з усіма. Тоді можна буде говорити про тиск на Росію, нові санкції, відновлення фінансування та інші важливі рішення. Попереду багато роботи, але новий Конгрес матиме вплив практично на всі ці питання.