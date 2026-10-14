"Ще одна ганебна зрада Трампом": Бернем пообіцяв спробувати відновити відносини між Україною та США

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що спробує відновити відносини між Україною та США. Він не став прямо оцінювати дії президента США Дональда Трампа.

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Про це Бернем сказав під час зустрічі з парламентаріями, відповідаючи на запитання лідера Ліберальних демократів Еда Дейві. Водночас британський прем’єр пообіцяв сприяти налагодженню відносин і повідомив про підготовку додаткової військової та фінансової підтримки України.

Бернем прокоментував відносини України та США

Під час зустрічі з парламентаріями Ед Дейві запитав Бернема, чи погоджується він із тим, що угода між США та Росією щодо постачання дизельного палива є "ще однією ганебною зрадою Трампом українського народу та європейської безпеки".

У відповідь британський прем’єр не став прямо оцінювати дії президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що хоче "виявити обережність у створенні умов для возз'єднання людей".

Водночас Бернем заявив, що спробує налагодити відносини між Україною та Сполученими Штатами.

Україна отримає додаткову підтримку

Бернем також згадав про офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Лондона. За словами британського прем’єра, український лідер "не покине Великобританію з порожніми руками".

Він додав, що найближчим часом для України організують додаткову військову та фінансову підтримку.

Як писав OBOZ.UA, днями президент США Дональд Трамп домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Український лідер Володимир Зеленський назвав цю угоду "слабким рішенням".