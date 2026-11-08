Ще до початку будь-яких розмов: Bloomberg дізнався про ультиматум ЄС для Росії щодо війни в Україні

Європейські країни не погоджуються обговорювати вимоги Кремля щодо нової архітектури безпеки на континенті, поки Москва продовжує воєнні дії. У ЄС наполягають, що спочатку Росія має припинити війну, а вже після цього можна переходити до обговорення післявоєнних домовленостей.

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Така позиція може загострити розбіжності між європейськими столицями та адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейські посадовці вважають неприйнятними довоєнні вимоги російського диктатора Володимира Путіна, які фактично передбачають скорочення присутності НАТО у Східній Європі.

Однією з головних причин такої позиції є те, що чинна система європейської безпеки покликана стримувати російську агресію. Тому в європейських столицях вважають недоцільним обговорювати її зміну, поки Москва продовжує війну проти України та порушує міжнародні домовленості.

Водночас адміністрація Трампа прагне розглядати питання європейської безпеки паралельно з іншими темами мирних переговорів із Росією. Такий підхід викликає занепокоєння серед частини європейських урядів.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що США визнають важливість захисту європейського суверенітету, збереження центральної ролі НАТО в колективній обороні та права кожної держави самостійно визначати власну політику безпеки.

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Окремо спеціальний представник Трампа Джаред Кушнер після переговорів із європейськими та українськими посадовцями окреслив п’ять напрямів майбутньої системи безпеки. Серед них – постійні консультації, надійні канали кризової комунікації, більша військова прозорість, взаємні заходи зі зниження ризиків ескалації та довгострокова стабільність у Європі.

Проти такого підходу виступають і деякі американські законодавці. Зокрема, сенатор-демократ Майкл Беннет наголосив, що європейська система безпеки вже існує у вигляді НАТО, а головною загрозою для континенту є Володимир Путін.

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Ще одним складним питанням залишаються гарантії безпеки для України після можливого укладення мирної угоди. Йдеться про механізми, які мають запобігти повторному нападу Росії, а також про конкретну допомогу, яку Київ отримає в разі нового вторгнення.

Союзники, зокрема США, обговорюють можливість надати Україні гарантії, подібні до передбачених статтею 5 Північноатлантичного договору. Така підтримка може включати постачання озброєння та інших військових можливостей, водночас основою оборони країни залишатиметься власна армія.

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Москва виступає проти будь-якої західної військової присутності на території України. Натомість Київ та його європейські партнери вважають таку присутність необхідною умовою стримування майбутньої російської агресії. Росія також раніше вимагала обмежити чисельність і можливості української армії.

Наступного тижня в Абу-Дабі мають зустрітися представники України, Росії та США. Переговори відновляться вперше з лютого. Сторони планують продовжити обговорення механізмів реалізації та контролю за можливими мирними домовленостями, а також заходів зі зниження напруженості.

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Європейські представники, ймовірно, також перебуватимуть в Абу-Дабі, однак долучаться до переговорів лише за умови достатнього прогресу.

Питання територій наразі переважно відкладене, оскільки потребує рішень на найвищому політичному рівні. Путін продовжує наполягати на передачі Росії всієї території Донбасу й, за словами співрозмовників видання, не демонструє готовності відмовитися від цієї вимоги.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також застеріг від надмірного прагнення Заходу якнайшвидше досягти миру. Союзники не повинні хотіти завершення війни більше, ніж сам російський диктатор. На його думку, цілі Москви виходять за межі територіальних претензій і полягають у відновленні Російської імперії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив про підготовку масштабної угоди щодо врегулювання війни в Україні, яка може стосуватися не лише Києва, а й усієї Європи. Водночас він не розкрив її можливого змісту, не назвав потенційних учасників і не пояснив, про які саме домовленості йдеться.