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Блог

Віктор Мовчан
Віктор Мовчан

Кандидат юридичних наук

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
icon 3,5 т.
Блог |

Шанс на справедливість: чим займається новий очільник ОГПУ Антон Ковальський

Антон Ковальський
Новий керівник ОГПУ Антон Ковальський
Джерело: Прокуратура України

Чим займається Антон Ковальський на посаді Генерального прокурора?

Схоже, тихою, але масштабною ревізією проблемних кримінальних проваджень та наведенням ладу серед прокурорських кадрів.

Усі безпідставно кривджені отримали шанс на справедливість.

Цим вікном можливостей варто скористатися бізнесу (особливо регіональному), громадськості та кожному, хто раніше зазнав агресивного переслідування з недобросовісних мотивів.

Доволі практичний і не "схопив зіркову хворобу" від тимчасового статусу першої особи серед прокурорів. Навпаки, сприйняв ці обставини як реальний шанс утілити власні життєві принципи: відкритість, порядність і віру в справедливість.

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Антон Ковальський особисто веде сторінку у Facebook та читає повідомлення. Звідки знаю? Перевірив сам – і так, ми поспілкувалися.

До речі, нинішній очільник Офісу Генпрокурора не тримається за посаду. На нього неможливо вплинути, бо як "натиснути" на того, хто і так тут тимчасово?

Без зайвих ілюзій, амбіцій та фантазій він працює в зовсім іншому стилі, ніж його попередники. Працює на результат, без політики, без ілюзій.

Відкритий до чесних, хоча часом неприємних розмов. Це здається неймовірним, доки не переконаєтесь особисто. Так, ми спілкувалися) Є питання? Навіщо фантазувати, звертайтеся особисто.

Тож поки є зв'язок і якщо ви вмієте користуватися соцмережами, а вам створювали проблеми "прокурорські" чи інші ділки – використайте цей шанс відновити справедливість.

Двері відчиняють тому, хто стукає.

І, як відомо, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Віктора Мовчана
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