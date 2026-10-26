''Серйозна розмова'': у Кремлі зробили цинічну заяву про ситуацію в Олешках і мирні перемовини

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Вісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з ДолговимВісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з ДолговимОзвучено тариф на світло в Україні з 1 листопадаУкраїнцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*год"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧС"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧСУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуУкраїною ширяться відключення світла: посилені графіки діють у Києві та 11 областяхІлюстрація - два чоловіка похилого віку зі смартфонамиПенсіонерам в Україні пропонують спецтариф на мобільний зв’язок: яка ціна і умовиП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняПутін вимагатиме скоротити присутність НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України: The Telegraph розкрив план КремляПутін вимагатиме скоротити присутність НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України: The Telegraph розкрив план Кремля

"Серйозна розмова": у Кремлі зробили цинічну заяву про ситуацію в Олешках і мирні перемовини

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
567
"Серйозна розмова": у Кремлі зробили цинічну заяву про ситуацію в Олешках і мирні перемовини
Дмитро Пєсков. Джерело: РосЗМІ

У Кремлі висловили сподівання, що Україна нібито не порушить домовленостей про тимчасове припинення вогню в Олешках на Херсонщині. Водночас у Москві заявили, що для врегулювання війни попереду ще "серйозна розмова".

Про це російським ЗМІ заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, публічно обговорювати деталі переговорів російська сторона не збирається.

Що заявили у Кремлі

Пєсков пояснив небажання Москви публічно коментувати переговорний процес тим, що розголошення подробиць може зашкодити потенційному мирному врегулюванню. Водночас він наголосив, що для досягнення домовленостей попереду ще багато роботи.

За словами представника Кремля, майбутня "серйозна розмова" складатиметься з величезної кількості деталей. Однак він не уточнив, які саме питання залишаються невирішеними.

Читайте також
Віктор ТаранВіктор Таран
11,2 т.
Програв Вучич, а виграла Сербія, або Скільки ще "маленьких путіних" залишилося в Європі
11,2 т.
Програв Вучич, а виграла Сербія, або Скільки ще "маленьких путіних" залишилося в Європі
Віталій ПортниковВіталій Портников
7,9 т.
Наша війна – це повноцінна війна з Радянським Союзом
7,9 т.
Наша війна – це повноцінна війна з Радянським Союзом
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
5,1 т.
Путін втрачає одного з останніх союзників в Європі: що означає поразка Вучича на виборах у Сербії
5,1 т.
Путін втрачає одного з останніх союзників в Європі: що означає поразка Вучича на виборах у Сербії
''Серйозна розмова'': у Кремлі зробили цинічну заяву про ситуацію в Олешках і мирні перемовини

Дмитро Пєсков. Джерело: Пресслужба Кремля

Окремо прессекретар Путіна висловив сподівання, що Київ дотримуватиметься домовленостей про тимчасове припинення вогню в Олешках на Херсонщині. 

Також Пєсков заявив, що російські війська продовжують завдавати масованих ударів по військово-промисловому комплексу України. Ця заява пролунала на тлі розмов про можливе мирне врегулювання, тоді як Росія продовжує свою війну проти України.

Що відомо про ситуацію в Олешках і мирні переговори

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо проведення гуманітарної операції з розблокування тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Вона має забезпечити доставку до міста продуктів харчування та медикаментів, а також допомогти цивільним виїхати із зони бойових дій.

''Серйозна розмова'': у Кремлі зробили цинічну заяву про ситуацію в Олешках і мирні перемовини

Окуповані Олешки. Джерело: Скриншот

Глава держави наголосив, що ситуація в Олешках залишається вкрай складною, оскільки російські окупанти замінували дороги. Це ускладнює відновлення доступу до міста та проведення гуманітарної місії.

Зеленський зазначив, що Україна готова виконати свою частину домовленостей і розраховує на результативність американського посередництва. Водночас реалізація операції має відбутися найближчим часом.

Тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині фактично опинилися в ізоляції. До міста майже не надходять продукти харчування, а запаси їжі, які місцеві мешканці вирощували на власних городах, поступово вичерпуються.

Як писав OBOZ.UA, у Кремлі заявили, що переговори України, США та Росії можуть відбутися в Абу-Дабі в першій половині листопада. За словами Дмитра Пєскова, зустріч планують провести у тристоронньому форматі.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниПереговори Росії та УкраїниУкраїнаРосіяКремльОлешкиДмитро ПєсковДмитро Пєсков
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!