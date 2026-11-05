Серджіо Гор може замінити Рубіо на посаді держсекретаря США: що про нього відомо

Посол США в Індії Серджіо Гор може отримати одну з ключових посад в адміністрації президента Дональда Трампа. Серед варіантів, які обговорюють у його оточенні, – посада державного секретаря замість Марко Рубіо, а також крісло глави апарату Білого дому.

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Про це повідомляє The Washington Sun. Після поразки республіканців на проміжних виборах Гор активізував зусилля для просування на вищу посаду, а в Державному департаменті дедалі частіше говорять про його зацікавленість у такому призначенні.

Які посади може обійняти Серджіо Гор

За даними видання, ім'я Гора обговорюють як можливого наступника Рубіо на посаді держсекретаря, а також як кандидата на посаду керівника апарату Білого дому. Крім того, він може претендувати на підвищення всередині Державного департаменту – зокрема, замінити заступника держсекретаря Крістофера Ландау.

Водночас ні Рубіо, ні нинішня керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз публічно не заявляли про намір залишити свої посади. Однак частина представників Держдепартаменту та Республіканської партії припускає, що Рубіо може піти з адміністрації, щоб підготуватися до президентських виборів 2028 або 2032 року.

Сам Гор заперечив, що шукає нову посаду або обговорював таку можливість із кимось. Він назвав публікацію неправдивою та наголосив, що вважає Рубіо незамінним держсекретарем і близьким другом.

Чим Гор відомий у команді Трампа

Серджіо Гор має давні зв'язки з американським президентом і раніше працював у Білому домі. Він очолював Управління кадрової політики президента, де відповідав за пошук і перевірку кандидатів на тисячі посад у федеральному уряді. До цього близько десяти років працював на Капітолійському пагорбі, зокрема в команді сенатора Ренда Пола.

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На посаді посла в Індії, яку він обіймає з листопада 2025 року, Гор також отримав широкі дипломатичні повноваження. Він є спеціальним посланником США з питань Південної та Центральної Азії, бере участь у зустрічах із високопосадовцями інших країн і допомагає організовувати візити американських чиновників до Індії.

Його вплив виходить за межі звичайних обов'язків посла. Зокрема, Гор брав участь у переговорах із представниками Китаю та супроводжував Рубіо під час закордонних поїздок. Сам держсекретар раніше називав прямий доступ Гора до президента важливою перевагою для американської дипломатії.

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Що відомо про його діяльність і суперечки

Гор народився 30 листопада 1986 року. У дитинстві разом із родиною переїхав до США, навчався в Університеті Джорджа Вашингтона. Після цього працював у Республіканській партії, а також був помічником сенатора Ренда Пола.

У 2024 році Гор брав участь у президентській кампанії Трампа та очолював комітет Right for America, який підтримував його кандидатуру. Крім того, він керує видавництвом Winning Team Publishing разом із Дональдом Трампом-молодшим, яке випускало книги президента США.

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Водночас діяльність Гора на посаді посла викликала й критику. Зокрема, він скасував проєкт будівництва нового корпусу посольства США в Нью-Делі вартістю 850 млн доларів. Демократ Грегорі Мікс заявив, що має намір перевірити обставини цього рішення та роль спеціальних посланників, які, на його думку, працюють без належної підзвітності.

Попри чутки про можливе підвищення Гора, у Держдепартаменті та Білому домі їх заперечують. Представник Держдепу Ділан Джонсон назвав повідомлення вигаданими чутками, а неназваний чиновник адміністрації заявив, що посол не зацікавлений в іншій посаді та вважає, що Рубіо і Вайлз добре виконують свою роботу.

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Нагадаємо, за попередніми результатами проміжних виборів у США Демократична партія випереджала республіканців у боротьбі за місця в Конгресі. Зокрема, демократи здобували перемоги в низці ключових округів, які раніше представляли республіканці.

Як писав OBOZ.UA, після поразки республіканців на проміжних виборах у США Ілон Маск прокоментував результати голосування. На підтримку кандидатів від Республіканської партії на якому витратив понад 445 млн доларів.