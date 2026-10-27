Сербія після поразки Вучича: ще одна втрата для Кремля після Угорщини. Наслідки для України та Євросоюзу

25 жовтня Сербія проголосувала проти продовження політичного домінування Олександра Вучича. Після майже двох років протестів його політична сила програла парламентські вибори студентському руху, який виріс із невдоволення корупцією та діями влади після трагедії в Новому Саді. Сам Вучич визнав поразку. За попередньою оцінкою, "Студентський список" може отримати від 135 до 140 місць у 250-місцевому парламенті, тоді як політична сила Вучича матиме близько 105. Остаточні результати ще мають бути підтверджені.

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Для Вучича це серйозний удар. Він не просто очолював країну з 2017 року, а й фактично визначав політичний порядок денний задовго до того, як став президентом. Його Сербська прогресивна партія перебуває при владі з 2012 року, а сам Вучич очолював уряд у 2014–2017 роках. У вересні Вучич оголосив про відставку з президентської посади, щоб очолити виборчий список своєї партії та спробувати повернутися до керівництва країною вже як прем’єр-міністр. Це була спроба змінити посаду, не втративши влади. Розрахунок не спрацював.

Для Росії це теж погана новина. Вучич був зручним партнером Кремля. Він зберігав зв’язки з РФ, відмовлявся запроваджувати проти неї санкції, але водночас залучав європейські інвестиції та розвивав відносини з Китаєм. Тепер ця конструкція опинилася під питанням.

Про те, як та чому Александр Вучич втратив свою владу та які наслідки його поразка на виборах матиме для Росії, ЄС та України – у матеріалі OBOZ.UA

Рокірування за російським зразком провалилося

Після поразки Віктора Орбана в Угорщині серйозний удар отримала ще одна політична система, яку роками будували навколо однієї людини. Один із останніх прихильників Путіна в Європі, сербський політик Александр Вучич, зазнав поразки на парламентських виборах. Вучич контролював владну партію, мав значний вплив на державні інституції та спирався на лояльні медіа. Здавалося, що змінити цю систему через вибори буде вкрай складно. Проте сербські виборці показали, що навіть тривале перебування при владі не гарантує перемоги.

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Саме такий розвиток подій став продовженням багатомісячного протистояння між владою та студентським рухом, який став осередком протестів проти авторитарної системи Вучича. Перемога опозиції відкриває шлях до формування нового уряду без необхідності залучати коаліційних партнерів. Інші політичні сили, за винятком партій національних меншин, які мають гарантоване представництво, до парламенту не пройшли. Результат виявився несподіваним і для соціологів, які не прогнозували такого масштабу поразки влади.

Головні історії дня

Сербські події справді багато в чому нагадують угорські. В обох країнах невдоволення владою поступово переросло в підтримку політичної альтернативи. Після оголошення результатів у Белграді люди вийшли на вулиці святкувати перемогу опозиції. Петер Мадяр, який переміг Орбана, також провів паралель між подіями в Сербії та Угорщині.

Вучич намагався зберегти владу, перейшовши з посади президента на посаду прем'єр-міністра, однак політичний блок, який він очолював, поступився студентському списку майже 10 відсотковими пунктами.

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Він намагався повторити знайомий російський сценарій. У 2008 році Володимир Путін залишив президентську посаду, став прем’єр-міністром, а президентом обрали Дмитра Медведєва. Реальні важелі впливу залишилися в руках Путіна, який згодом повернувся до президентства. Сербський сценарій мав іншу юридичну основу, але схожу політичну логіку. Вучич пішов із президентської посади, щоб очолити партійний список і претендувати на посаду прем’єра. Він розраховував, що зміна статусу допоможе зберегти контроль над країною. Вучич намагався переконати виборців, що залишається необхідним для стабільності Сербії. Проте відставка не зняла з нього відповідальності за попередні роки. Навпаки, вибори перетворилися на голосування за продовження або завершення його політичного домінування. Студентський рух висунув іншу вимогу: змінити правила, за якими функціонує держава. Саме тут і зламався задум. Змінити посаду виявилося недостатньо, щоб зберегти владу.

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Чому Вучич програв

Зразу ж після визнання поразки, Вучич назвав результати виборів підтвердженням "революції" за підтримки низки країн ЄС. Важко сказати, хто окрім Росії, мав сторонній вплив на ці вибори, але ж головна причина невдачі влади лежить усередині країни. Поворотним моментом для Сербії стала трагедія в Новому Саді в листопаді 2024 року. Після обвалення навісу на залізничному вокзалі загинули 16 людей. Студенти вимагали оприлюднити документи щодо реконструкції вокзалу, розслідувати можливу корупцію та притягнути винних до відповідальності. Влада не змогла зупинити протести, які швидко поширилися країною. У січні 2025 року подав у відставку прем’єр-міністр Мілош Вучевич. Проте це не задовольнило протестувальників. Їхні вимоги давно вийшли за межі однієї катастрофи.

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До студентів приєдналися викладачі, фермери та інші громадяни. З часом вимоги вийшли далеко за межі розслідування трагедії. Люди дедалі частіше говорили про корупцію, тиск на опонентів, залежність державних інституцій і контроль влади над медіа. Протести перетворилися на ширший рух проти політичної системи Вучича. Спроба президента зберегти вплив через парламентські вибори не спрацювала.

"Студенти" перемогли, але чи зможуть вони змінити країну

Перемога над Вучичем ще не означає, що його опоненти мають готовий план перебудови держави. "Студентський список" об'єднав людей із різними поглядами. Серед його прихильників є проєвропейські активісти, націоналісти, викладачі, лікарі та представники інших професій. Їх об'єднала вимога покласти край корупції та повернути державні інституції до нормальної роботи.

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На відміну від угорської опозиції на чолі з Петером Мадяром, сербський рух не має одного загальновизнаного лідера. Він також не пропонує настільки чіткої політичної програми, яка дала б змогу заздалегідь зрозуміти його рішення з усіх ключових питань. Під час протестів ця особливість допомагала уникнути розколу навколо конкретної особи. Тепер вона може ускладнити формування уряду.

Для сербської опозиції найскладніше починається після виборів. Сформувати уряд і змінити керівництво держави – лише перший етап. Значно важче буде демонтувати систему, в якій політична влада, економічні інтереси та зв'язки з Москвою перепліталися протягом багатьох років. Доведеться вирішувати, як реформувати суди та прокуратуру, забезпечити незалежність медіа, розслідувати корупційні справи й обмежити вплив колишньої владної команди. На кожному з цих напрямів можуть виникнути суперечки. Необхідні повноцінні антикорупційні розслідування діяльності Вучича, його найближчого оточення та пов'язаних із владою бізнесових структур, чого власне, і вимагають виборці.

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Щодо зовнішньої політики, то хоча Вучич, геополітична гра в балансуванні в його стилі може продовжитися. Вучич вже заявив, що студентський рух запровадить санкції проти Росії вже навесні. Але є важлива деталь: публічно оприлюднена позиція самого "Студентського списку" суперечить цьому твердженню. 30 вересня рух заявив, що Сербія має зберігати принципову позицію проти запровадження обмежувальних заходів щодо Росії. Студенти пояснили це власним історичним досвідом і сумнівами в ефективності санкцій як способу розв’язання політичних та безпекових проблем. Так, усередині руху є прихильники європейської інтеграції, але немає узгодженої програми з усіх ключових питань. Частина політичних сил, які підтримують студентський список, зокрема Рух вільних громадян, виступає за узгодження сербської зовнішньої політики з ЄС і не погоджується з відмовою від санкцій проти Росії. Це свідчить про розбіжності, які новій більшості доведеться долати вже під час ухвалення конкретних рішень.

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Росія ризикує втратити передбачуваного партнера

Так чи інакше, але в особі Росія втратила ще одного союзника у Європі. Сербія довгі роки залишалася однією з небагатьох європейських держав, яка підтримувала тісні відносини з Кремлем. Тепер ця конструкція опинилася під питанням. Звичайно, перемога опозиції ще не означає автоматичного розриву відносин із Росією, але колишньої передбачуваності у відносинах Москви та Белграда вже може не бути. З європейських лідерів, які відкрито підтримують тісні контакти з Кремлем, залишається перш за все словацький прем'єр Роберт Фіцо.

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Поразка Вучича позбавляє Кремль звичного партнера, з яким Москва роками підтримувала особисті контакти й узгоджувала політичні та енергетичні питання. Вучич умів балансувати між Росією та Заходом, зберігаючи зв’язки з обома сторонами. Для Кремля така політика була зручною: Белград залишався відкритим до співпраці з Москвою, навіть коли більшість європейських країн запроваджували проти Росії санкції.

Сербія мала для російської дипломатії і символічне значення. Вона була однією з небагатьох європейських держав, які не приєдналися до санкційного режиму. Москва використовувала це як доказ того, що її вплив у Європі зберігається, а спроби міжнародної ізоляції не дали повного результату. Втрата влади Вучичем послаблює цю опору й ускладнює кремлівську риторику про небажання європейських країн розривати відносини з Росією.

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Окреме питання – енергетика. Російський газ залишається важливою складовою сербсько-російських відносин, однак продовження закупівель не гарантує збереження колишніх політичних домовленостей. Новій владі доведеться визначатися з умовами контрактів, цінами та диверсифікацією постачання. Навіть без різкого розвороту в енергетичній політиці Белград може поступово зменшувати залежність від Москви або переглядати правила співпраці.

Водночас було б передчасно стверджувати, що Росія вже втратила Сербію. Студентський список не має однозначно антиросійської програми. Головна втрата Кремля – передбачуваність відносин із нею. За Вучича Москва мала справу з політиком, чиї підходи роками були зрозумілими й чиї особисті контакти допомагали підтримувати співпрацю. Тепер рішення залежатимуть від нової парламентської більшості та уряду, а отже, російський вплив уже не можна буде будувати винятково на домовленостях із одним лідером.

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Що поразка Вучича означає для Європи та України

Поразка Вучича відкриває можливість для перегляду зовнішньої політики Сербії. Відносини з Росією, санкції проти держави-агресора та переговори про вступ до Європейського Союзу можуть стати предметом серйозного перегляду. Але автоматичного розвороту на Захід очікувати не варто: суспільні настрої в Сербії залишаються неоднорідними, а проросійські симпатії мають глибоке історичне й політичне коріння.

Для України перемога студентського руху – сприятлива зміна обставин, але не гарантія появи нового союзника. Вирішальним буде те, чи перетворить Сербія зміну влади на реальне зближення з Європою і чи змінить підходи до відносин із Кремлем.

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Зберігаючи особливі відносини з Москвою та підтримуючи проросійські настрої в сербському суспільстві, Вучич водночас намагався переконувати європейських партнерів, що Белград дотримується нейтралітету в російсько-українській війні. Одним із прикладів стала його поїздка до України для участі в зустрічі, організованій за ініціативою президента Володимира Зеленського. Для сербського керівника це була можливість продемонструвати європейським лідерам готовність до діалогу з Києвом, а власним виборцям – показати, що його політика нібито не означає безумовної підтримки Росії. Однак дипломатична присутність на міжнародних зустрічах не змінює суті державної політики. Участь у протокольних заходах і фотографування з європейськими лідерами не можуть замінити конкретних рішень щодо російської агресії. Відмова приєднатися до санкцій проти Москви має значно вагоміше політичне значення, ніж демонстративні жести, покликані засвідчити прихильність до України.

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Для Вучича така подвійна гра була способом одночасно зберігати прихильність Кремля та уникати остаточного розриву з Європою. Тепер постає й інше запитання: чи зможе Сербія відмовитися від цієї моделі балансування. Головний напрям, за яким варто стежити, – відносини з Росією. Якщо Сербія поступово скорочуватиме енергетичну залежність від Москви та узгоджуватиме більше рішень із ЄС, російські можливості впливати на Балкани звужуватимуться.

Ще один важливий фактор – європейська інтеграція. Брюссель давно вимагає від Сербії прогресу в питаннях верховенства права, свободи медіа, боротьби з корупцією та узгодження зовнішньої політики із загальноєвропейською. Нова влада матиме шанс відновити довіру, але для цього потрібні конкретні рішення, а не лише заяви про демократичні зміни.

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Очікувати на швидкі зміни у Сербії зарано

Поразка Александра Вучича стала важливим сигналом для сербської політики та Росії, яка тривалий час мала вплив на Белград. Після більш ніж десяти років перебування Вучича при владі суспільне невдоволення, спричинене корупційними скандалами та внутрішніми проблемами, зрештою позначилося на результатах голосування. Успіх студентського списку відкриває новий етап у політичному житті країни, однак поки що не дає однозначної відповіді щодо майбутнього зовнішньополітичного курсу Сербії – таку думку в ексклюзивному коментарі OBOZ.UA висловив Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

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Олександр Леонов звертає увагу на те, що Вучич, схоже, був упевнений у дієвості обраної політичної стратегії, однак результат виборів засвідчив її неспроможність забезпечити йому перемогу. Водночас нова політична сила об'єднує людей із різними поглядами, тому її подальші дії залежатимуть від здатності домовлятися та сформувати дієздатну владу.

"Вучич програв, і тепер незрозуміло, у якому напрямі рухатиметься Сербія. Студентський список – абсолютно нова політична сила, яка, найімовірніше, зможе сформувати уряд без участі інших сил. Але поки що залишається багато запитань щодо того, як усе реалізовуватиметься на практиці", – зазначає Олександр Леонов.

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За його словами, передумови політичних змін накопичувалися задовго до виборів. Протести тривали з 2024 року, а виборча кампанія студентського списку була зосереджена передусім на внутрішніх проблемах. На думку Леонова, це принциповий момент: попри спроби Вучича пояснювати ситуацію впливом зовнішніх сил, саме накопичені претензії громадян до влади стали одним із ключових чинників її поразки.

"Виборча кампанія була зосереджена виключно на внутрішніх питаннях. До Вучича накопичилося занадто багато претензій, на які він не хотів або не міг дати відповіді. Трагедія в Новому Саді стала детонатором, але насправді сербське суспільство вже вимагало змін", – пояснює аналітик.

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Одним із ключових питань для майбутнього Сербії залишається вступ до Європейського Союзу. ЄС є найбільшим торговельним партнером країни, а значна частина сербського суспільства підтримує європейську інтеграцію. Водночас просування до членства вимагатиме виконання відповідних умов, зокрема узгодження зовнішньої політики з європейською. Однією з перешкод за часів Вучича була відмова Белграда приєднатися до санкцій проти Росії.

"Для Європейського Союзу це можливість активніше закликати Сербію до зближення та виконання умов європейської інтеграції. Але новій більшості доведеться узгоджувати позиції людей із різними поглядами. Якщо їй вдасться подолати корупційні проблеми й просунутися на європейському напрямі, це може змінити розстановку сил у сербській політиці. Російський вплив при цьому нікуди не зник. Сербія залишається важливою для Москви країною на Балканах, а Китай також має значні економічні інтереси та вплив на сербську політику. Тому зміна влади не означатиме автоматичного розриву з Росією чи негайного перегляду всіх зовнішньополітичних рішень", – наголошує Олександр Леонов.

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За словами Леонова, робити остаточні висновки про майбутній курс Сербії зарано. Визначальними стануть здатність нової більшості домовитися, її рішення щодо європейської інтеграції та ставлення до Росії. Якщо політичні зміни супроводжуватимуться реальним подоланням корупції та зближенням із ЄС, це може створити складніші умови для проросійських сил у країні. Додатковим випробуванням стануть можливі президентські вибори. Їхні результати можуть показати, чи здатна нова політична сила запропонувати суспільству спільного лідера та узгоджену програму дій. За відсутності такого об'єднувального центру навіть парламентська більшість ризикує зіткнутися з внутрішніми суперечностями. Досвід балканських країн, зокрема Болгарії, демонструє, наскільки складним може бути тривале управління за умов політичної фрагментації.