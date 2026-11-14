Сенатори США вимагають доступу до листування Маска з Білим домом і Пентагоном щодо обмеження Starshield

Демократи у Конгресі США вимагають від мільярдера Ілона Маска та його компанії SpaceX зберегти всі документи, пов’язані з обмеженнями супутникових сервісів Starlink і Starshield для України. Йдеться про перебої, які тривали від 13 до 24 жовтня, а також про їх повторення у листопаді.

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Сенаторів цікавить листування щодо використання Starlink і Starshield в Україні, а також комунікацію між самим Маском, керівництвом SpaceX, Білим домом і Пентагоном. Подробиці повідомляє The Wall Street Journal.

Сенатори вимагають від Маска зберегти документи, пов'язані з обмеженням Starshield для України

Сенатори-демократи Жанна Шахін і Кріс Кунс надіслали Маску листа, в якому вимагають від нього та SpaceX зберегти документи, пов’язані з обмеженнями супутникових сервісів Starlink і Starshield для України.

Автори листа, за даними ввидання, наполягають на збереженні всіх матеріалів і записів, які стосуються рішень SpaceX, котрі призвели до перебоїв у наданні послуг супутникового зв'язку для України з 13 до 24 жовтня, а також з 12 листопада.

Законодавці вважають, що такі обмеження могли негативно вплинути на здатність українських військових виконувати бойові завдання.

"Обмеження, запроваджені у жовтні та листопаді, породжують тривожну ймовірність того, що ці вразливості збережуться навіть у системах, на які покладається уряд США", – підкреслюється у листі.

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Занепокоєння у сенаторів викликала також непрозорість в ухваленні рішень. Шахін і Кунс поцікавилися у Маска, чи погоджували запровадження обмежень представники інших структур або посадовці за межами SpaceX.

Законодавці вимагають надати значний масив корпоративної документації, починаючи від 1 вересня. Насамперед йдеться про листування щодо використання Starlink і Starshield в Україні, а також про комунікацію між Маском, керівництвом SpaceX, Білим домом і Пентагоном.

Відповісти на запитання сенаторів і виконати вимоги щодо збереження документів мільярдер повинен до кінця листопада.

Головні історії дня

WSJ додає, що у січні, коли більшість у Конгресі буде за демократами, вони планують розпочати розслідування щодо політики адміністрації Трампа стосовно України.

Як повідомляв OBOZ.UA, 12 листопада стало відомо про нові значні збої в роботі Starshield над територією України.

Наприкінці доби 13 листопада президент Зеленський заявив, що обмеження швидкості Starshield зберігалося.

До того тривалі перебої, що призвели до зриву низки важливих військових місій та обмежили здатність України захищатися від російських дронових атак, фіксувалися з 13 до 24 жовтня. Західні медіа тоді припускали, що обмеження є проявом тиску США на Україну на користь РФ.