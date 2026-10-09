Естонія попросила не включати російський Солікамський магнієвий завод та його гендиректора до нового санкційного списку ЄС. І домоглася цього.

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Причина проста: естонська NPM Silmet залежить від російської сировини, а її продукцію використовує європейська промисловість. Кажуть, альтернативу шукають і до питання санкцій повернуться наступного року.

Понад чотири роки великої війни, виявляється, було замало.

Українці мають гинути, стримуючи росію, а ми тим часом продовжимо купувати в росії сировину, бо альтернатива дорожча. Дуже зручна європейська справедливість – ваші життя проти нашої маржі.

І попри те, що росія є прямою загрозою самій Естонії. Тобто Україна сьогодні стримує державу, яка завтра може прийти до їхнього кордону, а вони тим часом допомагають зберігати з нею бізнес, бо так зручніше й дешевше.

Санкції, які діють лише доти, доки не стає дорого, – це не санкції. Це прайс-лист на принципи.

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