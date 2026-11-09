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"Санкції проти "Росатома" давно назріли": Сибіга звинуватив Росію у свідомому створенні загрози ядерній безпеці Європи

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read2 хв
258
Ілюстрація – санкції проти Росії
Сибіга звинуватив Росію у свідомому створенні загрози ядерній безпеці Європи. Джерело: створено за допомогою ШІ

Росія свідомо створює загрозу ядерній безпеці Європи. Потрібно негайне посилення міжнародного тиску на Москву. Зокрема запровадження санкцій проти "Росатома".

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що "масштаби безвідповідальності в цій ситуації вражають".

"Сьогодні вночі вже вшістнадцяте лише від початку цього року найбільша атомна електростанція Європи залишилася без зовнішнього електропостачання. Вчергове ядерна безпека окупованої Росією Запорізької АЕС залежить від аварійних дизельних генераторів, запасів пального для яких вистачить лише приблизно на два тижні роботи в обмеженому режимі", – зауважив дипломат.

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Він додав, що та сама держава, яка незаконно окупує атомну станцію, продовжує руйнувати енергетичну інфраструктуру України, створюючи серйозні ризики для ядерної безпеки Європи.

"Росія не має права тримати цілий континент у заручниках наслідків своєї окупації. Москва перетворила ядерну безпеку на ще один інструмент шантажу, демонструючи цинічне нехтування ризиками, які створюють її дії. Кремль не може вдавати, ніби наслідки його дій обмежаться лише територією України", – зазначив Сибіга.

Зокрема, він подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та його команді за їхні постійні зусилля зі забезпечення ядерної безпеки на станції.

Дипломат нагадав, що Росія була і залишається єдиним джерелом загроз ядерній безпеці та проблем із електропостачанням ЗАЕС.

"Це найнебезпечніший прояв цинізму Кремля: створювати ядерні загрози й водночас перешкоджати зусиллям із їхнього усунення. Міжнародна реакція нарешті має відповідати масштабам цієї загрози. Санкції проти "Росатома" давно назріли. Корпорація, безпосередньо причетна до незаконної окупації атомної електростанції, не може й надалі вести міжнародну діяльність у звичайному режимі", – наголосив Сибіга.

Він також додав, що ядерна безпека Європи не може залежати від держави, яка свідомо поставила її під загрозу.

"Єдине стале рішення – повернення Запорізької АЕС її законному власнику та оператору – Україні", – резюмував свою заяву очільник українського МЗС.

Нагдаємо, що уночі 8 листопада Запорізька АЕС знову була знеструмлена. Станція втратила живлення від останньої працюючої лінії 330 кВ "Феросплавна-1", яка забезпечувала її зв’язок із українською енергосистемою, спроби повторного ввімкнення лінії виявилися безуспішними.

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку жовтня у МАГАТЕ заявляли про підготовку нового перемир'я на ЗАЕС.

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