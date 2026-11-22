Атака на російський суховантаж у Фінській затоці стала одним із побічних наслідків самооборони України у війні, розв'язаній Росією. Україна має повне право захищатися від агресора, наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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Про це повідомляє ERR. Глава естонського МЗС також запевнив, що інцидент не становить безпосередньої військової загрози для його країни та не призвів до підвищення рівня загрози з боку Росії.

Водночас Цахкна наголосив, що Таллінн не надавав жодній іноземній державі дозволу використовувати повітряний простір або морську акваторію країни для військових операцій.

Він також повідомив, що естонська сторона підтримує постійний зв'язок із Фінляндією та іншими союзниками. На прохання фінських колег до району інциденту направили корабель ВМС "Генерал Курвітс", який долучився до гасіння пожежі на суховантажі.

Крім того, Цахкна провів розмову з очільницею МЗС Фінляндії Еліною Валтонен. Він зазначив, що обидві країни узгоджують свої дії у зв'язку з подією.

"Ми координуємо кожен крок із нашими північними сусідами та діємо рішуче. Європа дедалі гостріше відчуває наслідки російської агресії проти України. Інцидент у Фінській затоці – черговий побічний ефект російської загарбницької війни та самооборони України. Україна має право захищатися", – заявив естонський міністр.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал також повідомив, що обговорив ситуацію у Фінській затоці зі своїм фінським колегою Петтері Орпо.

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У дописі в соціальних мережах він наголосив, що Естонія не дозволяла використовувати свій повітряний простір і морську акваторію для завдання ударів по Росії. Міхал назвав інцидент наслідком російської агресії проти України та підкреслив, що вона має повне право захищатися. За його словами, таку позицію поділяє і фінський прем'єр.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Фінській затоці поблизу узбережжя фінського міста Ловійса спалахнула пожежа на російському суховантажі Sparta II, який пов'язували з перевезенням військових вантажів для РФ. Судно зазнало атаки безпілотників.

Головні історії дня

До рятувальної операції долучилися Фінляндія, Естонія та Росія. Зокрема, естонська сторона направила багатоцільове судно "Генерал Курвітс", а російська – власне рятувальне судно.