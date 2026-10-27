Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел

Блог

Михайло Бродський
Михайло Бродський

Голова редакційної ради

Новини політики / Думки
Time to read2 хв
501
Блог |

Саарська модель для тимчасово окупованих територій України: прецедент відкладеного суверенітету

Саарська модель для тимчасово окупованих територій України: прецедент відкладеного суверенітету
Карта. Джерело: deepstatemap.live

Дискусія про майбутнє тимчасово окупованих Росією українських територій – Донбасу і Криму – наразі перебуває в глухому куті.

Проте історія знає прецеденти, коли, здавалося б, нерозв’язний територіальний конфлікт між великими державами вирішувався

● не силою і не капітуляцією жодної зі сторін,

● а через механізм тимчасового міжнародного управління з подальшим волевиявленням населення.

Саарська модель – один із найяскравіших таких прикладів, і він заслуговує вивчення в контексті українського питання.

Саарський прецедент

Після I світової війни країни-переможниці Версальським договором 1919 року вилучили Саарську область – невеликий, але стратегічно важливий вугільно-промисловий регіон на кордоні Німеччини і Франції – зі складу Німеччини.

Читайте також
Роман ПрядунРоман Прядун
64,5 т.
Сербія після поразки Вучича: ще одна втрата для Кремля після Угорщини. Наслідки для України та Євросоюзу
64,5 т.
Сербія після поразки Вучича: ще одна втрата для Кремля після Угорщини. Наслідки для України та Євросоюзу
Валерій ЗалужнийВалерій Залужний
10,7 т.
Ніякі зобов'язання не врятують: Заходу треба позбутися ілюзій
10,7 т.
Ніякі зобов'язання не врятують: Заходу треба позбутися ілюзій
Марія ШевчукМарія Шевчук
5,2 т.
"Нам треба говорити про мир": Порошенко озвучив шість важливих умов для закінчення війни в Україні
5,2 т.
"Нам треба говорити про мир": Порошенко озвучив шість важливих умов для закінчення війни в Україні

Союзники не передали його Франції напряму: Саар було поставлено під управління Ліги Націй на визначений термін – 15 років.

Договір прямо передбачав: після закінчення перехідного періоду населення саме вирішить свою долю на референдумі.

У січні 1935 року 90% мешканців проголосували за повернення до Рейху. Результат відображав насамперед силу етнічної і культурної ідентичності – фактор, який виявився сильнішим за ідеологічні застереження.

Після ІІ світової ситуація повторилась із певними варіаціями. Франція знову окупувала Саар. Та згодом Саарське питання стало останньою перешкодою у франко-німецькому примиренні, було проведено референдумі, і вже 1 січня 1957 року Саар політично возз’єднався з ФРН.

Чому це актуально для України

Логіка моделі залишається привабливою з кількох причин.

По-перше, вона дозволяє зупинити активну фазу війни без юридичного визнання анексії. Передача Донбасу і Криму під тимчасове міжнародне управління – ООН, ОБСЄ або спеціально створеної структури – фіксує питання суверенітету як відкрите, не вирішене на користь Росії.

По-друге, вона створює часовий горизонт. Саарська модель показала: 10–15 років нейтрального управління здатні змінити політичний клімат і умови для волевиявлення. За цей час можлива демілітаризація, повернення переміщених осіб, відновлення економіки і – найголовніше – поступове вивітрювання пропагандистського впливу.

По-третє, це прийнятний вихід для міжнародних партнерів України. Модель відкладеного суверенітету дає їм аргумент: не капітуляція, а процедура.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:facebook.com
Схожі теми
Війна в УкраїніОкупація КримуДонбасполітикаООНРосія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!