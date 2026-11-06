Рютте дав прогноз, як може закінчитися війна в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сумнів, що у війні Росії проти України буде переможець у традиційному розумінні. Подібні конфлікти зазвичай завершуються домовленостями про мир, які передбачають компроміс між сторонами. Водночас завершення війни не означатиме зникнення загрози з боку Росії для Європи.

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Про це Рютте заявив в ефірі нідерландської телевізійної програми Pauw & De Wit у четвер, 5 листопада. Його слова цитує видання Bloomberg.

Насправді малоймовірно, що війна, яка розпочалася повномасштабним вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року, завершиться однозначною перемогою однієї зі сторін.

"Я не думаю, що це дуже ймовірно. Такі війни завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є своєрідним компромісом", – зазначив Рютте.

Водночас він закликав європейські країни не втрачати пильності щодо Росії навіть після завершення бойових дій в Україні. Зараз російська загроза не проявляється безпосередньо біля кордонів НАТО, оскільки значна частина російських військових задіяна у війні проти України.

"Російська загроза зараз не проявляється безпосередньо на наших кордонах, тому що багато їхніх солдатів зайняті в Україні. Але якщо це закінчиться, їхня величезна армія не просто так залишатиметься величезною армією", – пояснив генсек Альянсу.

Окремо Рютте наголосив на важливості Сполучених Штатів для європейської безпеки. Він назвав НАТО платформою, яка дозволяє Вашингтону демонструвати свою військову силу, що відповідає інтересам Європи, оскільки сама вона поки не має достатніх можливостей для самостійного забезпечення такого рівня оборони.

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Також генсек розповів про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. За словами Рютте, він надіслав американському лідеру коротке повідомлення зі словами підтримки.

"Тримайся, і продовжуймо рухатися вперед", – написав посадовець.

Крім того, Рютте висловив "величезне захоплення" президентом України Володимиром Зеленським і повідомив, що спілкується з ним щотижня. Водночас він зауважив, що підтримання конструктивних відносин між Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним також має значення.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що північноатлантичний альянс наразі не фіксує ознак підготовки Росії до безпосереднього нападу на країни НАТО, однак Москва залишається довгостроковою загрозою для безпеки Європи. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте запевнив, що союзники готові негайно відреагувати, якщо російська сторона почне готуватися до агресії.