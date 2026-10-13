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"Рушійна сила": Карпентер назвав дві країни, які можуть очолити стримування Росії і підтримку України

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 3,1 т.
"Рушійна сила": Карпентер назвав дві країни, які можуть очолити стримування Росії і підтримку України
Майкл Карпентер

Польща та Німеччина можуть стати основою європейської коаліції для стримування Росії та посилення допомоги Україні. До цього союзу також можуть приєднатися країни Північної Європи, Балтії та Велика Британія.

Таку думку висловив американський дипломат Майкл Карпентер, передає Еспресо. Проте, наголосив він, інфляція та зростання цін ускладнюють для європейських лідерів підтримку України.

Туск і Мерц можуть відіграти ключову роль у стримуванні РФ

"Як на мене, Польща і Німеччина могли б стати рушійною силою нової політики стримування Росії та підтримки України. Обидві країни налаштовані дуже серйозно. У Польщі головну роль тут відіграє прем’єр Туск. Канцлер Мерц, на жаль, не надто популярний у Німеччині, де набирають силу праві. Але він готовий і надалі підтримувати Україну і добре розуміє, наскільки це важливо зі стратегічного погляду", – вважає Карпентер.

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Експерт додав, що до потенційної коаліції на підтримку України можуть долучитися країни Північної Європи, Балтії та Велика Британія.

Разом з тим він звернув увагу на зростання інфляції, цін на енергоносії та суспільного невдоволення, що посилює позиції правих політичних сил у Європі. За оцінкою американського дипломата, ці внутрішні виклики ускладнюють для урядів можливість нарощувати допомогу Україні, оскільки громадяни самі стикаються з подорожчанням життя та ризиком безробіття.

Дипломат назвав крок для посилення оборони України

Карпентер зазначив, що європейським країнам варто оцінювати війну Росії проти України як питання власної стратегічної безпеки. Одним із практичних рішень він назвав передачу Києву заморожених російських активів, які можна було б спрямувати на розширення виробництва та зміцнення оборонних спроможностей України.

"Ці кошти дали б змогу створити величезні додаткові виробничі потужності. А це могло б істотно прискорити завершення війни – вона могла б закінчитися набагато раніше, ніж за нинішнього розвитку подій", – наголосив Карпентер.

Дипломат зазначив, що тривала війна виснажує не лише Україну, а й європейські держави. Тому, за його словами, країнам Європи потрібно узгодити спільний підхід до безпекових викликів і проявити політичну рішучість, щоб наблизити завершення війни.

Як писав OBOZ.UA, раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що суттєвого прориву в мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні можна досягти під час особистої зустрічі Зеленського з Путіним. Він вважає, що найскладніші суперечності можуть бути остаточно вирішені лише за участю президентів..

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