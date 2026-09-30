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"Рукотворна гуманітарна катастрофа": Україна скликає в ОБСЄ терміновий розгляд ситуації в окупованих Олешках

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read3 хв
icon 333
"Рукотворна гуманітарна катастрофа": Україна скликає в ОБСЄ терміновий розгляд ситуації в окупованих Олешках
Україна скликає термінове засідання ОБСЄ через гуманітарну катастрофу в Олешках
Джерело: Колаж OBOZ.UA

Україна ініціювала термінове обговорення гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Це питання розглянуть 1 жовтня. Українська делегація поінформує про становище цивільного населення та закликатиме до негайного надання гуманітарної допомоги місту.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він закликав держави-учасниці засудити агресора та максимально тиснути на Росію

За його словами, російські окупаційні органи фактично утримують цивільних, зокрема дітей, у заручниках, а ситуація в Олешках є критичною та потребує невідкладної міжнародної реакції.

''Рукотворна гуманітарна катастрофа'': Україна скликає в ОБСЄ терміновий розгляд ситуації в окупованих Олешках

Скриншот

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Україна вимагає гуманітарного доступу до Олешок

Під час засідання українська делегація має поінформувати держави-учасниці ОБСЄ про ситуацію, яку створила російська окупаційна влада в місті.

Сибіга наголосив, що йдеться не просто про складні гуманітарні умови, а про рукотворну гуманітарну катастрофу, за яку відповідальність несуть російські окупанти.

"Делегація України поінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка тримає цивільних осіб, зокрема дітей, у заручниках. Це не що інше, як гуманітарна катастрофа, спричинена діями людини", – заявив Сибіга.

Міністр закликав швейцарське головування в ОБСЄ та всіх держав-учасниць засудити Росію як агресора і чинити на неї максимально сильний тиск.

"Олешки потребують термінової гуманітарної допомоги. Росію необхідно змусити негайно її надати", – наголосив глава МЗС України.

Україна вчергове попереджає про російську пропаганду

Окремо Сибіга заявив, що Україна продовжить викривати цинічну російську пропаганду щодо ситуації на окупованих територіях.

Він наголосив, що міжнародна спільнота має знати правду про те, що відбувається в Олешках. За його словами, гуманітарна ситуація в місті потребує не інформаційних маніпуляцій, а конкретних міжнародних дій.

Україна розраховує, що розгляд питання в Постійній раді ОБСЄ приверне увагу держав-учасниць до становища цивільного населення в Олешках та посилить міжнародний тиск на Росію для забезпечення негайної гуманітарної допомоги.

''Рукотворна гуманітарна катастрофа'': Україна скликає в ОБСЄ терміновий розгляд ситуації в окупованих Олешках

Олешки на карті бойових дій

Джерело: deepstatemap

Ситуація в окупованих Олешках критична

У місті залишаються цивільні мешканці, серед яких є діти. Водночас російські сили обмежують можливості людей отримувати необхідну допомогу та перешкоджають евакуації. Фактично окупанти утримують Олешки в блокаді.

Всі в’їзди до міста і дороги, що ведуть до нього, заміновані, тому доставити туди гуманітарні вантажі чи організувати комерційні поставки фактично неможливо. Останні запаси продуктів завезли ще наприкінці травня.

Олешки залишилися без електроенергії, газу та централізованого водопостачання ще з літа 2023 року, мешканці відчувають гостру нестачу питної води та медикаментів. Через близькість до лінії фронту пересування містом небезпечне, адже люди можуть опинитися під ударами артилерії та атаками російських FPV-дронів.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Росія свідомо морить голодом жителів окупованих Олешок. Жителі міста залишилися без їжі, води, електрики, газу та медичної допомоги. Через відсутність продуктів люди вже змушені їсти бур'яни, діти страждають від голоду.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ситуацію в Олешках "повною блокадою" з боку російських сил. Виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, він закликав міжнародну спільноту чинити тиск на Росію, щоб домогтися доступу гуманітарної допомоги до міста.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до Папи Римського Лева XIV із закликом допомогти врятувати мешканців окупованих Олешок на Херсонщині від голодної смерті. Рада також закликала Всесвітню Раду Церков, релігійних лідерів, правозахисні організації, держави-члени ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста долучитися до порятунку цивільних.

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