Рубіо заявив, що Трампу ''неприємно бачити'' удари Росії по житлових будинках Києва. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
збитий російський літакРосійська тактична авіація входить у невідворотне піке: що показали удари України по аеродромах ворогаРосія знищила великий датацентр у Києві. Ілюстративне фото.Росія знищила великий датацентр у Києві: що буде зі зв'язком та інтернетом"Європа не може дозволити собі чекати": в The Telegraph пояснили, як зупинити Путіна і захистити Україну"Європа не може дозволити собі чекати": в The Telegraph пояснили, як зупинити Путіна і захистити УкраїнуУкраїнці з Дією в телефоні можуть оформити базову виплатуУкраїнці з Дією в телефоні можуть оформити базову виплату: які правилаБуде свіжий кріп всю зиму: як вирощувати його на підвіконніБуде свіжий кріп всю зиму: як вирощувати його на підвіконніПутін і Сі Цзіньпін"Путін стає дедалі слабшим": Кулеба пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні"Рідко говорила, що війна зробила зі мною зсередини": Світоліна оголосила про розлучення з Монфісом"Рідко говорила, що війна зробила зі мною зсередини": Світоліна оголосила про розлучення з МонфісомІлюстрація - Петер Мадяк і Роберт ФіцоВ ЄС виступили проти виділення Україні 70 млрд євро: які країни відмовилися давати гроші"Для нього це принципово": Кулеба пояснив, на що робить ставку Путін у війні проти України"Для нього це принципово": Кулеба пояснив, на що робить ставку Путін у війні проти УкраїниУ Києві перекинулась маршрутка з пасажирами: серед постраждалих є 6-річна дитина. Подробиці та фотоУ Києві перекинулась маршрутка з пасажирами: серед постраждалих є 6-річна дитина. Подробиці та фото

Рубіо заявив, що Трампу "неприємно бачити" удари Росії по житлових будинках Києва. Відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 2,5 т.
Рубіо заявив, що Трампу "неприємно бачити" удари Росії по житлових будинках Києва. Відео
Дональду Трампу неприємно бачити, як російські удари влучають у житлові будинки. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Getty/Андрій Жигайло

Президенту США Дональду Трампу неприємно бачити, як російські балістичні ракети влучають у житлові будинки Києва. Він також негативно сприймає те, що такі удари призводять до загибелі мирних жителів.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи російські удари по українській столиці. Інформацію зібрав OBOZ.UA.

Що Рубіо сказав про реакцію Трампа на удари РФ

За словами Рубіо, американський президент негативно сприймає кадри російських атак, на яких балістичні ракети влучають у багатоквартирні будинки, а мирні жителі гинуть.

"Президенту не подобається бачити цю картину, коли балістична ракета влучає в багатоквартирний будинок у Києві й унаслідок цього гинуть мирні жителі. Йому це теж не подобається", – сказав держсекретар США.

Читайте також
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 26,7 т.
США злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками – медіа
icon 26,7 т.
США злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками – медіа
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 11,7 т.
"Допоможе завершити війну": в уряді США виправдали дизельну угоду й вигадали новий план
icon 11,7 т.
"Допоможе завершити війну": в уряді США виправдали дизельну угоду й вигадали новий план
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 8,3 т.
У Кремлі допустили зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна: говорити можуть про війну в Україні – WSJ
icon 8,3 т.
У Кремлі допустили зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна: говорити можуть про війну в Україні – WSJ
Рубіо заявив, що Трампу ''неприємно бачити'' удари Росії по житлових будинках Києва. Відео

Рубіо заявив, що Трампу "неприємно бачити" удари Росії по житлових будинках Києва. Джерело: Скриншот

Він також зазначив, що саме такі трагічні наслідки війни ускладнюють пошук шляхів її завершення.

"Ось чому було так неприємно намагатися знайти рішення цієї проблеми", – додав Рубіо.

Балістична атака на Київ: що відомо про попередження партнерів і реакцію США

У ніч проти 19 жовтня російські війська двічі атакували Київ балістичними ракетами. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що перед першим ударом Україна не отримала попередження від партнерів, тоді як перед другою атакою відповідна інформація надійшла. За його словами, причини відсутності завчасного попередження наразі з’ясовують фахівці.

Ігнат також наголосив, що під час балістичних атак на реакцію залишається лише кілька хвилин, а іноді сигнал повітряної тривоги може пролунати вже після влучання. Водночас навіть кілька секунд можуть мати вирішальне значення для порятунку людей, тому українцям необхідно уважно стежити за повідомленнями про загрозу.

На ситуацію також відреагував держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив, що не знає причин відсутності попередження, однак повідомив про попередні проблеми з програмним забезпеченням української системи раннього оповіщення, які вивчало Європейське командування Збройних сил США (EUCOM).

Як писав OBOZ.UA, російські війська атакували Київ різними видами озброєння, зокрема балістичними ракетами. Внаслідок удару є загибла та постраждалі, також зафіксовано руйнування й пошкодження.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниРосійські обстрілиОбстріли КиєваУкраїнаКиївракетиМарко РубіоМарко РубіоДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись