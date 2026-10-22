Рубіо відповів, хто ухвалює рішення щодо роботи Starlink в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що будь-які рішення, які стосуються доступу України до системи Starlink та параметрів її роботи, ухвалюються не Білим домом. За його словами, за це відповідає материнська компанія SpaceX і особисто Ілон Маск.

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Також очільник американської дипломатії наголосив, що використання обладнання та швидкість передавання даних, що надається, регулюються приватним комерційним контрактом. Про це повідомляє Reuters.

Суперечності навколо причин уповільнення Starshield

Коментарі Рубіо пролунали на тлі повідомлень про уповільнення роботи військової версії супутникової системи – Starshield, яку українські сили використовують на фронті.

Анонімні джерела заявили, що Ілон Маск нібито розпорядився знизити швидкість роботи Starshield. Водночас вони навели різні версії щодо ролі офіційного Вашингтона.

Джерела Wall Street Journal стверджують, що питання обговорювалося з Дональдом Трампом і представниками Білого дому як до, так і після запровадження обмежень. Агентство Reuters, посилаючись на американських і західних посадовців, зазначило, що остаточне рішення ухвалили в Білому домі. Цю позицію спочатку підтримав і президент України Володимир Зеленський.

Сам Трамп публічно заявив про непричетність до того, що відбувається навколо сповільнення роботи системи. Своєю чергою Рубіо наголосив, що США не віддавали жодних розпоряджень про зниження швидкості, додавши, що наразі параметри роботи системи вже відновлено.

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Реакція Пентагону

Глава Пентагону Піт Гегсет також закликав розглядати ситуацію навколо Starlink винятково в комерційній площині. Він зазначив, що сервіс має умови надання послуг, дотримання яких дає SpaceX право ухвалювати відповідні технічні та операційні рішення.

Експерти й чиновники звертають увагу на різницю між продуктами. Якщо класичний Starlink є цивільним сервісом, то Starshield – це спеціальна військова модифікація, розроблена безпосередньо для потреб Міністерства оборони США. Втім, жоден з офіційних представників Вашингтона не підтвердив, що на SpaceX чинили тиск із метою скасувати будь-які обмеження.

Головні історії дня

Нагадаємо, американський підприємець Ілон Маск нібито з власної ініціативи розпорядився урізати можливості військового пакета супутникового зв’язку Starshield, який надають Україні. Водночас його дії могли бути заздалегідь не узгоджені з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Сенаті США вимагають перевірити дії Міністерства оборони США та його очільника Піта Гегсета через проблеми із системами супутникового зв’язку Starlink. Зокрема, йдеться про обмеження систем Starshield, з якими зіткнулися українські військові.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія вимагає, щоб компанія SpaceX терміново й у повному обсязі відновила роботу супутникового зв’язку Starlink на території України. У Брюсселі наголосили на критичній важливості сервісу як для українських військових, так і для цивільних потреб.