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Рубіо непублічно визнав, що Путін навряд чи погодиться на завершення війни до весни 2027 року – медіа

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
786
Рубіо непублічно визнав, що Путін навряд чи погодиться на завершення війни до весни 2027 року – медіа
Марко Рубіо зробив резонансну заяву

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо можливості дипломатичного завершення російсько-української війни найближчими місяцями. Вашингтон наразі лише намагається з’ясувати, чи реально досягти домовленості з Москвою.

Про це повідомляє Радіо Свобода. Під час дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в Атланті Рубіо непублічно висловив скептицизм щодо перспектив укладення мирної угоди в найближчі місяці.

Зокрема, він сумнівається, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на завершення війни до весни 2027 року.

Публічно очільник Держдепартаменту США також не став демонструвати впевненість у швидкому дипломатичному врегулюванні. Відповідаючи на запитання журналістів про можливість домовитися з Росією з огляду на незмінну позицію Кремля.

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"Я не знаю, чи можливий переговорний мир в Україні. Саме це ми й намагаємося з’ясувати. Не думаю, що хтось тут стверджує, ніби ми перебуваємо на порозі переговорного врегулювання", – заявив посадовець.

Рубіо додав, що представники президента США Дональда Трампа, зокрема Джаред Кушнер і Стів Віткофф, приділяють значну частину свого часу питанням України та Ірану. Водночас держсекретар наголосив, що наразі не може стверджувати, ніби сторони близькі до укладення угоди, хоча висловив сподівання, що домовленості зрештою вдасться досягти.

Він також уточнив, що безпосередньо переговори щодо України не були предметом обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ G20, яка завершилася 31 жовтня в Атланті.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Державний секретар США Марко Рубіо висловив скептичне ставлення щодо можливості завершення війни в Україні дипломатичним шляхом. Він зауважив, що під час дипломатичного процесу стане зрозуміло, чи можливий такий варіант.

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