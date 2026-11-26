Ввечері 26 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росії до чергового масованого обстрілу. Атака має статися найближчими днями.

Відео дня

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні до країни. Президент наголосив, що його команда, уряд, наші військові – всі задіяні, щоб "максимально збільшити спроможності нашого захисту".

Що сказав президент

За словами Володимира Зеленського, розвідка "дає чітку інформацію" по пріоритетах, які ставить Росія. Відповідно керівництво країни будує протидію.

"Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки. І в Росії хай знають: ми своє відновимо і Росії на кожен удар відповімо", – зазначив президент.

Доповнюється…