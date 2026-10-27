"Розумна політика починається з нас самих": Мерц під час турне Азією закликав Китай не підтримувати загарбницьку війну РФ проти України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Китай використати свій вплив, щоб допомогти завершити війну в Україні, а не підтримувати агресію Росії. Окремо він наголосив на важливості тіснішої співпраці Європи й Азії у сфері торгівлі та безпеки.
Заяви політика пролунали під час візиту до Азії, повідомляє Bloomberg. За словами Мерца, зближення між регіонами допоможе їм краще реагувати на економічний і політичний тиск з боку великих держав.
"Ми закликаємо Китай використати свою силу, щоб допомогти досягти справедливого миру в Україні, а не сприяти агресивній війні Москви", – зазначив він.
Мерц закликав Європу та Азію до тіснішої співпраці
Мерц також додав, що міцніше партнерство Європи та Азії у сфері торгівлі й безпеки може бути вигідним для обох регіонів. За його словами, обидві частини світу стикаються з тиском з боку великих держав, зокрема Китаю, тому їм важливо узгоджувати свої дії у відповідь на порушення принципів вільної та чесної торгівлі.
"Разом ми досягнемо більшого успіху, якщо скоординовано реагуватимемо на порушення вільної та справедливої торгівлі. Ваша безпека має прямий вплив на нашу. Наша безпека має прямий вплив на вашу", – переконаний він.
Фрідріх Мерц наголосив, що стрімке зростання китайського експорту та підвищення якості продукції створюють ризики для промисловості європейських країн. Водночас економічні зв’язки Китаю з багатьма державами Азії, особливо Південно-Східної, значно тісніші. Канцлер також підкреслив особливу відповідальність Пекіна за мир і безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Розумна політика щодо Китаю починається з нас самих. Цей принцип справедливий як для Індо-Тихоокеанського регіону, так і для Європи. Ми будемо краще підготовлені до побудови збалансованих відносин з Китаєм, якщо самі будемо єдиними, сильними, стійкими, інноваційними та конкурентоспроможними", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Мерц застеріг від самозаспокоєння щодо небезпеки, яку становить Росія. Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін прагне не лише перемогти у війні проти України, а й підірвати демократію в Європі.