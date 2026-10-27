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"Розмова була відверта": Стубб і Стере провели перемовини з Путіним щодо України. Усі подробиці

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
2,8 т.
"Розмова була відверта": Стубб і Стере провели перемовини з Путіним щодо України. Усі подробиці
Про що Стубб і Стере говорили з Путіним. Джерело: bloomberg

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили війну Росії проти України та дипломатичні зусилля для її припинення.

Розмова відбулася у вівторок, 27 жовтня, з ініціативи фінської та норвезької сторін і в консультації з Україною. Про це повідомили за підсумками переговорів у Гельсінкі.

Про що Стубб і Стере говорили з Путіним

Стубб і Стере ініціювали телефонну розмову, щоб обговорити агресивну війну Росії проти України та дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення бойових дій і забезпечення миру та стабільності в Європі.

Фінляндія та Норвегія межують із Росією і є рішучими прихильниками України. Метою розмови було передати Путіну послання щодо майбутніх переговорів, спрямованих на припинення війни. Дзвінок також був пов'язаний із майбутніми зустрічами в Абу-Дабі.

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Водночас Стубб і Стере брали участь у розмові як лідери своїх країн і не виступали від імені Європи загалом.

Фінляндія та Норвегія наголосили на важливості безпеки в регіоні

Під час переговорів лідери наголосили, що Норвегія та Фінляндія послідовно сприяють миру й безпеці у своєму регіоні. Обидві країни зацікавлені у стабільності та передбачуваності в Балтійському морі та на Крайній Півночі.

Стубб і Стере також заявили, що Фінляндія та Норвегія продовжать багаторічну підтримку України. Вони наголосили на необхідності завершення війни та відновлення переговорів.

Що Стубб і Стере заявили після розмови з Путіним

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав обговорення відвертим і змістовним. Він наголосив, що результат війни вплине на безпеку не лише сусідніх із Росією країн, а й усієї Європи.

"Обговорення було відвертим та змістовним. Ми є сусідами з Росією. Результат цієї війни вплине на нашу безпеку і безпеку Європи в цілому. Для припинення війни потрібні прямі переговори", – заявив Стубб.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере звернув увагу на людські та матеріальні втрати, спричинені війною, а також на її довгострокові наслідки.

"Війна спричиняє величезні людські та матеріальні втрати. Страждання та руйнування вплинуть на цілі покоління. У ході телефонної розмови ми наголосили на важливості деескалації", – заявив Стере.

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