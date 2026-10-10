Росмедіа розганяють інформацію, що мер Дніпра виїхав з України: коментар Бориса Філатова про його місцеперебування

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Зараз не час послаблювати тиск на Росію": у Європі відреагували на рішення Трампа щодо російського дизеля"Зараз не час послаблювати тиск на Росію": у Європі відреагували на рішення Трампа щодо російського дизеляЧума в Росії є, але лякає інше: Курносова пояснила, чому Путін відмовиться від допомоги СШАЧума в Росії є, але лякає інше: Курносова пояснила, чому Путін відмовиться від допомоги СШАМолодша на 29 років кохана Бреда Пітта в мереживній сукні затьмарила всіх на червоній доріжці. Романтичні фото париМолодша на 29 років кохана Бреда Пітта в мереживній сукні затьмарила всіх на червоній доріжці. Романтичні фото париДональд ТрампУкраїні передали "рішучу вимогу" Трампа припинити удари по російських НПЗ – DW"Бо заважав спати": на Прикарпатті 18-річна матір забила до смерті семимісячного сина. Фото"Бо заважав спати": на Прикарпатті 18-річна матір забила до смерті семимісячного сина. ФотоРосія атакувала Одесу реактивними дронами, є пошкодження адмінбудівлі: усі подробиці. ФотоРосія атакувала Одесу реактивними дронами, є пошкодження адмінбудівлі: усі подробиці. Фото"Зеленський ніколи не укладає угод": Трамп заявив, що Україні настав час призначити нового лідера. Відео"Зеленський ніколи не укладає угод": Трамп заявив, що Україні настав час призначити нового лідера. Відео"Повна зрада": сенатори-демократи розкритикували угоду Трампа з Путіним щодо дизеля"Повна зрада": сенатори-демократи розкритикували угоду Трампа з Путіним щодо дизеляФутболіста збірної України вигнали з поля у чемпіонаті Англії. ВідеоФутболіста збірної України вигнали з поля у чемпіонаті Англії. ВідеоЖінка повернулась на роботуЗаввідділення в психлікарні відсудила 330 тис. грн та повернулась на роботу: поки жінка обідала, пацієнта забили до смерті

Росмедіа розганяють інформацію, що мер Дніпра виїхав з України: коментар Бориса Філатова про його місцеперебування

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
icon 639
Росмедіа розганяють інформацію, що мер Дніпра виїхав з України: коментар Бориса Філатова про його місцеперебування
Борис Філатов. Джерело: МВА Дніпра

В російських пропагандистських ресурсах ввечері суботи, 10 жовтня, з’явився вкид про те, що нібито відомий український політик, міський голова Борис Філатов "у терміновому порядку втік з України". У росіян стверджують, що Борис Альбертович виїхав з країни начебто через антикорупційне розслідування.

В російських ресурсах цю "новину" "підкріплюють" посиланням на Telegram-канал Insider, де і справді, є така інформація. Та що показово: в стрічці українського пабліка вона – єдина на російській мові.

Росмедіа розганяють інформацію, що мер Дніпра виїхав з України: коментар Бориса Філатова про його місцеперебування

Що пишуть в РФ. Джерело: скриншот

Росмедіа розганяють інформацію, що мер Дніпра виїхав з України: коментар Бориса Філатова про його місцеперебування

Що пишуть в РФ. Джерело: скриншот

Читайте також
Віталій ПортниковВіталій Портников
icon 17,9 т.
Мир, про який немає з ким домовлятися: дискусії про поступки Росії втрачають сенс
icon 17,9 т.
Мир, про який немає з ким домовлятися: дискусії про поступки Росії втрачають сенс
Володимир ГорбачВолодимир Горбач
icon 18,5 т.
Трамп спланував свою зраду з дизелем ще кілька тижнів тому
icon 18,5 т.
Трамп спланував свою зраду з дизелем ще кілька тижнів тому
Ігаль ЛевінІгаль Левін
icon 13,6 т.
Трампу варто двічі подумати, перш ніж зараховувати українців до ворогів
icon 13,6 т.
Трампу варто двічі подумати, перш ніж зараховувати українців до ворогів

Що кажуть про втечу

Стверджується, що справами Філатова нібито "серйозно зацікавилися" співробітники обласного управління Національного антикорупційного бюро. І це начебто викликало у Філатова неадекватну реакцію: політик "вибухнув у соціальних мережах численними постами з ненормативною лексикою".

Росмедіа розганяють інформацію, що мер Дніпра виїхав з України: коментар Бориса Філатова про його місцеперебування

"інформація" з Telegram-каналу Insider. Джерело: скриншот

У якості доказу демонструються уривок з допису мера та інформація щодо службовця НАБУ.

Росмедіа розганяють інформацію, що мер Дніпра виїхав з України: коментар Бориса Філатова про його місцеперебування

"докази" каналу Insider. Джерело: скриншот

Також повідомляється, що в НАБУ нібито "зібрали достатньо матеріалу", щоб пред'явити Борису Філатову "офіційну підозру". Коли мер Дніпра дізнався про це, то "не став чекати на слідчі заходи і в п'ятницю, 9 жовтня терміново відбув" кудись за кордон.

Що каже Філатов

У коментарі OBOZ.UA Борис Філатов заявив, що перебуває у себе вдома в Україні.

Уривок, який вище "наводять" у якості доказу, зроблений з допису Бориса Альбертовича за 2 жовтня. У дописі міський голова натякає, що може піти з посади, бо вже втомився.

Росмедіа розганяють інформацію, що мер Дніпра виїхав з України: коментар Бориса Філатова про його місцеперебування

Початок допису Філатова. Джерело: скриншот

І причиною тому – черговий удар російських агресорів по місту (причому прийшовся удар поруч з міськрадою).

Проте цей натяк у коментарях нижче сам Філатов називає "хвилинною слабкістю".

Росмедіа розганяють інформацію, що мер Дніпра виїхав з України: коментар Бориса Філатова про його місцеперебування

Коментарі під дописом мера з відповіддю автора. Джерело: скриншот

Так чи так, проте станом на сьогодні, 10 жовтня, Борис Філатов залишається міським головою Дніпра і знаходиться в Україні.

Як повідомляв OBOZ.UA, коли прибічниця президента США Дональда Трампа та його довірена особа Лора Лумер відвідала Україну, то після Києва, де зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським, вона поїхала саме у Дніпро. У місті Лора Лумер поспілкувалася з Борисом Філатовим, аби більше дізнатися про життя великої прифронтової громади.

Схожі теми
Корупція в УкраїніУкраїнаДніпроНаціональне антикорупційне бюро України (НАБУ)Борис ФілатовБорис Філатов
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись