Росмедіа розганяють інформацію, що мер Дніпра виїхав з України: коментар Бориса Філатова про його місцеперебування

В російських пропагандистських ресурсах ввечері суботи, 10 жовтня, з’явився вкид про те, що нібито відомий український політик, міський голова Борис Філатов "у терміновому порядку втік з України". У росіян стверджують, що Борис Альбертович виїхав з країни начебто через антикорупційне розслідування.

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В російських ресурсах цю "новину" "підкріплюють" посиланням на Telegram-канал Insider, де і справді, є така інформація. Та що показово: в стрічці українського пабліка вона – єдина на російській мові.

Що кажуть про втечу

Стверджується, що справами Філатова нібито "серйозно зацікавилися" співробітники обласного управління Національного антикорупційного бюро. І це начебто викликало у Філатова неадекватну реакцію: політик "вибухнув у соціальних мережах численними постами з ненормативною лексикою".

У якості доказу демонструються уривок з допису мера та інформація щодо службовця НАБУ.

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Також повідомляється, що в НАБУ нібито "зібрали достатньо матеріалу", щоб пред'явити Борису Філатову "офіційну підозру". Коли мер Дніпра дізнався про це, то "не став чекати на слідчі заходи і в п'ятницю, 9 жовтня терміново відбув" кудись за кордон.

Що каже Філатов

У коментарі OBOZ.UA Борис Філатов заявив, що перебуває у себе вдома в Україні.

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Уривок, який вище "наводять" у якості доказу, зроблений з допису Бориса Альбертовича за 2 жовтня. У дописі міський голова натякає, що може піти з посади, бо вже втомився.

І причиною тому – черговий удар російських агресорів по місту (причому прийшовся удар поруч з міськрадою).

Проте цей натяк у коментарях нижче сам Філатов називає "хвилинною слабкістю".

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Так чи так, проте станом на сьогодні, 10 жовтня, Борис Філатов залишається міським головою Дніпра і знаходиться в Україні.

Як повідомляв OBOZ.UA, коли прибічниця президента США Дональда Трампа та його довірена особа Лора Лумер відвідала Україну, то після Києва, де зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським, вона поїхала саме у Дніпро. У місті Лора Лумер поспілкувалася з Борисом Філатовим, аби більше дізнатися про життя великої прифронтової громади.