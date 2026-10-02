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Блог

Валерій Чалий
Валерій Чалий

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
icon 3,7 т.
Блог |

Російський "ведмідь" погрожує Європі, ховаючись за трьома кільцями ППО

Російський "ведмідь" погрожує Європі, ховаючись за трьома кільцями ППО
Росія головний супротивник НАТО. Джерело: MOD Crown

Все, що вам треба знати про шантаж російського очільника, спрямований насамперед до Європи, лідерів якої він вважає слабкими і нерішучими (відверто кажучи, наразі, не безпідставно), це те, що всі ці заяви (половина з них – брехливі, половина – частина ІПСО) прозвучали не з традиційного місця проведення цього пропагандистського майданчика – з Валдаю… Навіть не з Сочі, який планувався і десь за місяць до проведення був відмінений "з міркувань безпеки", тобто побоювання українських дронів.

Може його перенесли в Калінінград для підкріплення погроз, або хоча б до північної імперської столиці? Ні! Його наважилися провести лише в Підмосков’ї, а сам російський очільник наважився виступити лише з Москви за трьома кільцями ППО/ПРО.

Показовою була і назва доповіді цього так клубу посіпак роздмухувача війни: "Без ПАНІКИ: держава і відповідальність за майбутнє".

От і вирішуйте, якої відповіді потребують погрози, виголошені від страху і розуміння, що годинник таки тікає. Слабка відповідь буде лише посилювати агресора і допомагати йому подолати свій страх. Лише рішучість, сильна відповідь, руйнування брехні та перехоплення ініціативи можуть його зупинити.

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Але годинник тікає не лише для агресора, годинник тікає і для країн НАТО та ЄС! Вони таки мають не чекати, а діяти. Європейський "слон" почав таки потрохи розвертатися в бік загрози. А якщо він таки не уникне спроб атак російського "ведмедя" – то може й нарешті почати рухатися… Насправді цього й побоюються такі сміливі в заявах бункерні…

Так що – без паніки!

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Валерія Чалого
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