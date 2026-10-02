Все, що вам треба знати про шантаж російського очільника, спрямований насамперед до Європи, лідерів якої він вважає слабкими і нерішучими (відверто кажучи, наразі, не безпідставно), це те, що всі ці заяви (половина з них – брехливі, половина – частина ІПСО) прозвучали не з традиційного місця проведення цього пропагандистського майданчика – з Валдаю… Навіть не з Сочі, який планувався і десь за місяць до проведення був відмінений "з міркувань безпеки", тобто побоювання українських дронів.

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Може його перенесли в Калінінград для підкріплення погроз, або хоча б до північної імперської столиці? Ні! Його наважилися провести лише в Підмосков’ї, а сам російський очільник наважився виступити лише з Москви за трьома кільцями ППО/ПРО.

Показовою була і назва доповіді цього так клубу посіпак роздмухувача війни: "Без ПАНІКИ: держава і відповідальність за майбутнє".

От і вирішуйте, якої відповіді потребують погрози, виголошені від страху і розуміння, що годинник таки тікає. Слабка відповідь буде лише посилювати агресора і допомагати йому подолати свій страх. Лише рішучість, сильна відповідь, руйнування брехні та перехоплення ініціативи можуть його зупинити.

Але годинник тікає не лише для агресора, годинник тікає і для країн НАТО та ЄС! Вони таки мають не чекати, а діяти. Європейський "слон" почав таки потрохи розвертатися в бік загрози. А якщо він таки не уникне спроб атак російського "ведмедя" – то може й нарешті почати рухатися… Насправді цього й побоюються такі сміливі в заявах бункерні…

Так що – без паніки!