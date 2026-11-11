Російський перемовник заявив, шо в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими: що відомо

У середу, 11 листопада, Україна та Росія принципово домовилися про проведення нового масштабного обміну військовополоненими. Конкретні параметри домовленості мають оголосити найближчим часом.

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Про це заявив очільник російської делегації Володимир Мединський після переговорів в Абу-Дабі. Інформацію повідомляє телеканал.

"Ми принципово домовилися про новий масштабний обмін полоненими, конкретні параметри якого будуть оголошені найближчим часом", – сказав він.

Члени російської делегації цілеспрямовано працювали над питанням обміну під час переговорів. Водночас він не уточнив, скільки саме українських і російських військовополонених можуть повернути додому та коли відбудеться обмін.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорного процесу обговорюються два можливі формати, а саме "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі сторони досягли домовленостей про великий обмін полоненими. Також обговорили питання досягнення миру та післявоєнної відбудови, першим кроком до якого має стати припинення війни та гарантії безпеки для України.