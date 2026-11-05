Зараз я вам покажу, як правильно відновлювати транзит російського газу.

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Нагадаю, що ідея організувати продаж російського газу європейським споживачам (і через ГТС України, і через "Північні потоки"), створивши американську "прокладку", виникла не за Трампа, а за Байдена.

Свіже завихрення на цю тему – лише переспів несвіжого сюжету.

Нововведення нинішньої спроби – посилання на газ Катару, який зник із ринку. Був, але раптово зник, і все подорожчало! А оскільки Катар відвалився, треба залучити Росію, щоб урятувати Європу!

Як і завжди, коли йдеться про брудну історію ціною в мільярди трильярдів, маємо справу з містифікацією, упаковкою, у яку зашивають смердюче підґрунтя.

Стежте за руками.

1. Почнімо з головного – уточнімо імена.

Нам подають цю історію в контексті "США пропонують постачати російський газ до Європи".

По-перше, тут немає такого суб’єкта, як "США". США – це дуже велика спільнота з різними газовими інтересами.

Є товариш Трамп і його оточення, які представляють певну групу зацікавлених осіб. Інтереси цих осіб конкретно щодо російського газового напрямку саме в Європі суперечать інтересам гігантів газової галузі США.

По-друге, що таке Європа? Адже крізь призму газу Європа багатолика, тож треба уточнювати. Наприклад, Британія водночас видобуває власний газ, імпортує чужий (норвезький, американський) і ще й заробляє на посередництві, прокачуючи газ на континент через інтерконектори.

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Норвегія торік видобула близько 125 млрд кубометрів газу, водночас експортувавши близько 122 млрд. Норвежцям російський газ у Європі точно не потрібен.

Є Швейцарія, яка весь газ імпортує і водночас є транзитною країною між Італією та Німеччиною.

Окремо стоять західні Балкани, як-от Албанія, Чорногорія, Сербія, Боснія. Серби отримують російський газ через Туреччину. А в Чорногорії взагалі немає газового господарства в нашому розумінні.

Це все – країни поза ЄС.

Якщо взяти ЄС, то там є, наприклад, Данія, яка у 2024 р. реанімувала родовище і тепер видобуває природного газу та виробляє біометану більше, ніж споживає. Крім того, вона є транзитером через Baltic Pipe (переважно – до Польщі).

Головні історії дня

Є країни-імпортери-посередники /транзитери (через термінали СПГ і трубопроводи), як-от Бельгія, яка практично нічого не видобуває (почала розвивати біометан) і весь газ імпортує.

Однак, за даними бельгійського регулятора, у 2025 р. лише 30% газу, прокачаного в Бельгії, було спрямовано на споживання, а 70% – це транзит. Через трубопроводи й монструозний термінал СПГ Зебрюгге.

Точні цифри зароблених на транзиті грошей виокремити непросто, але для розуміння масштабу: фінансовий оборот бельгійського газового оператора у 2,5 раза більший за данський.

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Загалом інтереси країн ЄС крізь призму газу різняться, але спільним знаменником для більшості є ціна. Адже ЄС видобуває лише 10-12% газу від загального споживання, значною мірою залежачи від цін на світовому ринку.

Отже. Точніше це можна сформулювати так: "Група наближених до Трампа осіб пропонує країнам ЄС купувати російський газ, щоб знизити його ціну для споживачів".

Тепер погляньмо з іншого боку: що не так із ціною і до чого тут Катар?

2. Далі буде багато цифр, крізь які треба продертися.

Для початку наголосімо, що з 1 січня 2027 року країни ЄС мають припинити імпорт російського СПГ. А протягом 2027 року поступово відмовитися і від трубопровідного газу.

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Щоб зірвати цей процес, росіяни вже рік розкручують кілька тем. Одна з них пов’язана з ціною газу (дорого!), а друга – з нібито дефіцитом.

Щоб привернути увагу до другої теми, росіяни щодня (!) розганяють новини на кшталт "Європа закачала до ПСГ мінімальний обсяг газу з 1812 року", "за температури -30 Європі не вистачить газу навіть на місяць" тощо.

Нюанс у тому, що у 2021 році країни ЄС спожили близько 410 млрд кубометрів газу, а у 2025 р. – приблизно 340 млрд (-17%). Відповідно, у 2021 р. імпортували приблизно 360 млрд куб. м газу. А у 2025 році – 289 млрд куб. м. Власний видобуток ЄС також дещо знизився.

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Тобто зменшилася роль газу в енергобалансі ЄС. Причин тут кілька (від згортання виробництв до заміщення у побутових споживачів), не будемо заглиблюватися. Але якщо взяти абсолютні цифри й вихоплювати їх із контексту (як роблять росіяни), справді може бути менше і в ПСГ, і загалом. Але в цьому немає трагедії.

Далі.

У 2021 році у структурі імпорту ЄС

- 80% становив трубопровідний газ і

- 20% СПГ.

До 2025 року все змінилося.

Частка трубопровідного газу в імпорті знизилася до 55% (158 млрд куб. м), частка СПГ зросла до 45% (131 млрд куб. м).

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Оскільки ЄС де-факто по периметру оточений терміналами для регазифікації СПГ і вже побудовано достатньо танкерів-газовозів, питання товарного дефіциту знято з порядку денного.

Газовий світ перетворився на єдину систему сполучених посудин. Роль труб (гарантованої логістики) знизилася, на перший план вийшов чинник ціни.

За підсумками 2025 року сформувався такий баланс.

Головним постачальником трубопровідного газу (54-57%) до ЄС є Норвегія (прокачує близько 90 млрд куб м). А її загальна частка в імпорті газу до ЄС – близько 31%. Норвегія зараз є головним постачальником газу до ЄС загалом.

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Головним постачальником СПГ до ЄС (53-58%) є США. Загальна частка в імпорті газу до ЄС – 26% (2 місце).

У 2021 р. 40% трубопровідного газу до ЄС постачала Росія, а загалом РФ забезпечувала ЄС 45% імпортного газу (близько 150 млрд куб м). У 2025 р. частка її газу в трубах ЄС становила близько 6%. Плюс близько 15-17% СПГ.

Загалом частка РФ в імпорті газу до ЄС за підсумками минулого року становила 12-13%. Тобто зменшилася в 4 рази. Росія посіла 4-те місце, після згаданих країн та Алжиру.

Запитується – а де ж Катар?

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3. У 2021 р. частка Катару в постачанні СПГ до ЄС становила близько 17% (близько 10 млн тонн) і була зіставною з показниками США (21%, близько 12 млн тонн).

У 2022 р., коли ЄС почав заміщати російський газ, Катар поставив більше в абсолютних числах (14,5 млн тонн), але його частка в зрослому імпорті СПГ до ЄС скоротилася до ~14%.

За підсумками 2025 року, тобто – ДО ВІЙНИ В ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ – частка Катару в постачанні СПГ знизилася до 8%, а загальний обсяг у газовому балансі ЄС становив … близько 3,7%.

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Що найголовніше?

Норвегія з 2021 р. до 2025 р. збільшила постачання газу до ЄС в абсолютних числах приблизно на 12%.

А ось США наростили постачання до ЄС приблизно в 4 рази!

Водночас США (політично) витіснили з ЄС не лише російський трубопровідний газ, а й притиснули (ДО ВІЙНИ) катарський – приблизно на 28% в абсолютних цифрах.

В абсолютних цифрах: у 2021 р. США поставили до ЄС 12,6 млн тонн СПГ, а у 2025 р. – 45 млн тонн. Катар скоротив поставки з 10 млн тонн до 7,2 млн тонн.

У 2021 р. частка США в імпорті газу до ЄС становила 6%, а Катару – 5%. Як уже зазначено, до 2025 року вона змінилася на 26,2% і 3,7% відповідно, при загальному скороченні імпорту газу до ЄС.

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У 2026 р., як ви розумієте, газ із Катару практично не надходив до ЄС. І втрата цього газу в абсолютних цифрах для ЄС не критична – його можна замістити.

Фішка катарського газу в тому, що раніше він надходив на інші ринки. А оскільки США де-факто перекрили йому шлях у Перській затоці, пропозиція на світовому ринку зменшилася, конкуренція зросла, ціни підвищилися.

Для розуміння: у лютому 2025 р. середня ціна газу на нідерландському хабі становила 51,1€/МВт·год, а в листопаді 2025 року – 30,5 €/МВт·год.

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Водночас у лютому 2026 року ціна становила 33,1 €/МВт·год, а за підсумками жовтня 2026 р. зросла до 86,2 €/МВт·год.

У листопаді 2026 р. газ продавався по 101 €/МВт·год.

Тобто ціна протягом року зросла втричі, а середній показник рік до року – 1,6, але попереду ще два місяці. І в цю благодать кинулися… американські виробники, які розвиваються циклопічними темпами.

Ой, а хто ж це зробив?..

Газ із Катару переважно йшов азійським споживачам, які тепер змушені шукати його в інших місцях і конкурувати з європейцями.

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Ціни на СПГ настільки привабливі, що термінали інтенсивно будують усі поспіль – від Канади до Мозамбіку.

Розумієте, у чому цинізм ситуації?

ЖОДНОГО ДЕФІЦИТУ обсягів газу в ЄС НЕМАЄ. Проблема – у високій ціні. І автор цієї ціни – Трамп.

Якщо Трамп припинить свої екзерсиси в Перській затоці або буде знайдено спосіб вивозити катарський газ, то світова ціна автоматично знизиться, адже галузь СПГ США вже розігналася до непристойних масштабів. І повертати Росію до ЄС не доведеться. Рівно те саме, що й із дизелем.

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Ба більше. Якщо зараз відкрити Перську затоку, ЄС взагалі не помітить відмови від російського СПГ (близько 10% у балансі імпорту газу). Потрібні 10% забезпечать ті самі Катар і США.

Тому з погляду газового лобі та геополітичних інтересів США повертати російський газ до Європи немає жодної логіки. Це логіка приватних осіб, які розраховують на певну особисту вигоду.

Що стосується європейців – їм справді було б дуже вигідно отримувати дешевий трубопровідний газ. Наприклад, із Туркменістану. Або Азербайджану (зараз постачає близько 4% імпортного газу ЄС). Тобто з країн, які продають вуглеводні без політичного навантаження.

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Адже вже доведено, що разом із російським газом приходять залежність і неприємності.

До зміни політичного режиму в Росії купівля вуглеводнів у РФ по суті є прямим фінансуванням військової машини ворога Європи. Що нонсенс.

4. Знаєте, у чому ще більша іронія й доказ епічного масштабу геополітичного "генія" Путіна?

Коли в Сирії розгорялася війна, на російських федеральних каналах відкрито говорили: Росія прийшла до Сирії, щоб не допустити будівництва трубопроводу з Катару через Туреччину до Європи й захистити бізнес "Газпрому". Що в підсумку?

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Катарського газу в Європі немає. Російський скукожився. Зате американський пре, а Європа ощетинилася СПГ-терміналами.

Загалом ідея постачання газу з Росії до ЄС з уст американців звучить як якийсь розвод. Із серії: взяти під контроль, щоб Москва й Європа не мали жодного шансу домовитися напряму.

Тим часом Вашингтон де-факто здійснює удушення Євросоюзу цінами на вуглеводні. Буквально дотримуючись стратегії національної безпеки США, затвердженої рівно рік тому – у листопаді 2025 року…

Де тут Україна?

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Гіпотетично було б дуже вигідно задіяти українську ГТС для постачання газу до ЄС. Наприклад, із Казахстану, де його сила-силенна, а внутрішнє споживання невелике. Але маршрут постачання через РФ політично вразливий. І Азербайджан виступає як конкурент.

Ключ – треба змінити політичний режим у РФ.

Отже. Якщо Європа хоче перестати балансувати між залежністю від Росії чи США, треба розібратися з Кремлем і створити умови, за яких Центральна Азія зможе постачати енергоносії, зокрема територією Росії, а далі через Україну. А росіяни не зможуть перекрити краник.

Такі умови можуть виникнути лише внаслідок покарання переможеного, а не умиротвореного агресора.

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