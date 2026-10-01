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"Російські НПЗ виводять з ладу з тривожною швидкістю": Трамп знову натякнув на вину України у світовій дизельній кризі

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read3 хв
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"Російські НПЗ виводять з ладу з тривожною швидкістю": Трамп знову натякнув на вину України у світовій дизельній кризі
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп знову відзначився заявою щодо ударів України по РФ. Він звинуватив Київ у глобальному дефіциті дизельного пального, повʼязавши його з атаками Сил оборони на НПЗ країни-агресорки Росії.

При цьому американський президент вважає, що події на Близькому Сході, зокрема війна Штатів проти Ірану, впливають на ситуацію набагато менше. Відповідну заяву він зробив у середу, 30 вересня.

"Дизельне паливо насправді зазнає набагато більших збитків не через ситуацію на Близькому Сході, а через те, що відбувається в Росії. Ці дизельні нафтопереробні заводи виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю. Якби цього не сталося, у нас не було б проблем із дизельним паливом", – сказав Трамп.

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"Те, що відбувається в Росії через Україну, стало найбільшою проблемою для дизельного пального", – додав він.

США не вперше звинувачують Україну

Міністр фінансів США Скотт Бессент поклав на Україну відповідальність за енергетичну кризу у світі. Він заявив, що нинішній енергетичний шок пов’язаний із війною в Україні та ударами по російських енергетичних активах і об’єктах переробки.

Бессент тоді також згадав конфлікт в Ірані, який, за його словами, додатково впливає на ситуацію на енергетичному ринку.

Дизельне паливо у США тим часом подорожчало до історичного максимуму – середня ціна по країні досягла $5,85 за галон, тобто близько $1,55 за літр. Американський ринок зіткнувся з дефіцитом нафтопродуктів на тлі перебоїв у роботі нафтопереробних заводів у РФ, війни на Близькому Сході та скорочення поставок.

При цьому в адміністрації президента США Дональда Трампа прямо пов'язали частину проблем із ситуацією навколо війни Росії проти України: міністр енергетики Кріс Райт заявив, що одним із ключових факторів стали українські удари по російських НПЗ.

Утім, Райт також зазначав, що Китай теж суттєво скоротив експорт дизельного пального. У результаті світовий ринок нафтопродуктів став значно жорсткішим із погляду пропозиції.

Ми також писали про те, що посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що війна в Україні повинна закінчитися, оскільки саме українські атаки по військовій машині агресора "обвалили" енергетичні ринки.

За його словами, "це справді війна, яка має лише дипломатичне рішення". І її завершення нібито одразу позитивно вплине на подолання світової енергетичної кризи.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп повідомив, що попросив президента України Володимира Зеленського зменшити інтенсивність ударів по російських нафтопереробних заводах. У відповідь на це, за словами Трампа, український президент нібито сказав, що "ймовірно, так і зроблять".

Раніше американський президент заявляв, що внаслідок ударів Сил оборони України Росія втратила контроль над частиною своїх потужностей з виробництва дизельного пального.

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