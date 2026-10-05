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"Росія займається відплатою": у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по Україні

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 7,4 т.
"Росія займається відплатою": у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по Україні
Дмитро Пєсков. Джерело: скриншот

У Кремлі відзначилися ще однією цинічною заявою щодо ударів по Україні. Там виправдалися, що посилення атак нібито є відповіддю на розширення Києвом переліку цілей на території Росії для обстрілів.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. За його словами, йдеться про удари з боку України по нібито об’єктах цивільної економіки.

Чергові звинувачення з боку РФ

Речник глави Кремля Дмитро Пєсков вчергове звинуватив Україну у посиленні ударів з боку Росії по об'єктах цивільної інфраструктури, назвавши такі дії відплатою зі сторони країни-агресорки.

"Саме "київський режим" пішов на розширення переліку цілей у мирній економіці, РФ займається відплатою за це", – видав Пєсков.

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Він також зазначив, що російські військові продовжать виконувати поставлені завдання незалежно від рішень інших країн щодо роботи їхніх посольств у Києві.

"Безумовно, це так, триває спеціальна військова операція, і справді, наше міністерство закордонних справ та міністерство оборони неодноразово виступало з відповідними сповіщеннями. Рішення за тими країнами, які мають у Києві свої дипломатичні представництва. Наші військові продовжують свою роботу", – цинічно заявив рупор Кремля.

Нагадаємо, раніше речник Кремля анонсував посилення ударів по Києву та інших регіонах України. За його словами, це буде відповіддю на заяви президента Володимира Зеленського щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Як повідомляв OBOZ.UA, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував інформацію про можливий переїзд посольств, яка раніше з’явилася в окремих медіа. За його словами, іноземні партнери не повідомляли Україну про плани переносити посольства з Києва.

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