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"Путін живе в іншій реальності": росіяни заявили в Абу-Дабі, що захопили половину території Донбасу, яку контролює Україна

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
564
"Путін живе в іншій реальності": росіяни заявили в Абу-Дабі, що захопили половину території Донбасу, яку контролює Україна
Війна за Донбас триває. Джерело: АрміяІнформ

На тристоронніх переговорах в Абу-Дабі російська сторона, як і очікувалось, брехала про свої успіхи на сході. Серед іншого, загарбники стверджують, що нібито вже захопили половину підконтрольної Україні території Донбасу.

Про це 10 листопада розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Він зауважив, що вочевидь, Путін "живе в іншій реальності".

Це легко перевірити

"Росіяни думають, вони ділились, що вони вже окупували половину території Донбасу, яку контролюємо ми. Половину, не одне село. І там були військові, розвідка з їхньої сторони, які серйозно про це говорили", – розповів президент.

За словами Володимира Зеленського, українську делегацію здивували такі заяви. Адже цю інформацію дуже легко перевірити й спростувати. Російський диктатор Путін живе в іншій реальності, вважає український лідер.

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Але, як зазначив президент, в Росії чомусь дійсно переконані, що зможуть захопити решту території Донбасу, яку зараз утримують українські сили.

"Вони справді про це говорять. Наша команда дивується: як вони взагалі можуть про це говорити, адже там перебувають наші солдати", – наголосив Володимир Зеленський.

Ми теж можемо малювати

"Звісно, Путін розповідатиме американцям, що йому потрібно один-два місяці, щоб повністю окупувати схід України. Я теж можу намалювати йому малюнок, на якому повністю окупую Росію. Але ж це неправда", – зауважив президент.

На його думку, позитивним моментом перемовин стало те, що "американська сторона підтвердила українську оцінку" того, що відбувається на полі бою.

"Саме тому нам потрібно сісти й поговорити на рівні лідерів. Є багато питань. Наприклад, ми говорили про місто Херсон, де розмежування проходить по річці. Росіяни контролюють один берег, ми – інший. Але люди хочуть жити разом на обох берегах. Це українське місто. Такі питання чутливі, але ми маємо про них говорити", – наголосив Володимир Зеленський.

''Путін живе в іншій реальності'': росіяни заявили в Абу-Дабі, що захопили половину території Донбасу, яку контролює Україна

Зеленський 10 листопада спілкувався з медіа. Джерело: ОП

Щоправда, він не впевнений, що Росія готова до таких обговорень. Але так чи так, "ми порушимо це питання", пообіцяв президент.

Переговори в Абу-Дабі

Загалом 10 листопада Україна та Росія під час першого дня переговорів в Абу-Дабі досягли домовленості щодо проведення масштабного обміну полоненими. Очікується, що він відбудеться найближчим часом, однак кількість людей, яких планують повернути, поки невідома.

Володимир Зеленський у підсумках першого дня переговорів зазначив, що "тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним" – формат, а не самі перемовини. "Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків", – зазначив він.

Очільник Держдепу Марко Рубіо також назвав перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі продуктивним.

"Це був дуже продуктивний день. Попереду ще багато роботи. Зокрема, потрібно буде залучити європейців до тристоронніх переговорів, адже наразі вони офіційно в них не беруть участі", – заявив державний секретар США.

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