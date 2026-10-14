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"Росіяни вкинули фейк": в ОП спростували, що Україна атакувала два російські НПЗ під час енергетичного перемир'я

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
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"Росіяни вкинули фейк": в ОП спростували, що Україна атакувала два російські НПЗ під час енергетичного перемир'я
Дронові удари по нафтовій інфраструктурі. Ілюстрація. Джерело: колаж OBOZ.UA

Починаючи з 11 жовтня, коли президент США Дональд Трамп оголосив про так зване енергетичне перемир'я між Росією та Україною, Сили оборони не обстрілювали нафтопереробні заводи противника. Кремлівська пропаганда збрехала про нові удари по НПЗ.

Про це в середу, 14 жовтня, заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. Його цитує "Укрінформ".

Журналісти запитали, чи відбувалися українські атаки по ворожим НПЗ протягом останньої доби. Литвин наголосив, що ці дані не відповідають дійсності.

"Не було. Росіяни вкинули фейк про начебто два атаковані НПЗ. Датацентр атакували – і успішно, ще дещо атакували, а НПЗ – ні", – відповів представник Офісу президента.

Що передувало

У неділю американський президент Дональд Трамп оголосив про "енергетичний режим тиші", на який нібито погодилися Київ і Москва.

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Це повідомлення застало зненацька як Україну, так і, ймовірно, Росію. Спершу речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков не підтверджував досягнення угоди, а потім заявив, що перемир'я "не було конкретизоване". Так він намагався виправдати російські удари по українській енергоінфраструктурі.

Американська сторона дійсно не уточнювала, що саме мав на увазі Трамп. Видання Axios стверджує, що в оголошенні президента США йшлося про зупинку обстрілів виключно нафтопереробних заводів, априпинення ударів по електростанціях та енергомережах нібито розглядається як "наступна точка" домовленостей між Україною і Росією, якщо атак по НПЗ не буде.

Володимир Зеленський зазначав, що українські воїни не здійснювали нових ударів по російській нафтопереробці попри те, що противник продовжував обстріли енергетики й цивільних об'єктів.

Трамп усе одно звинуватив Київ. В його уяві кремлівський ватажок Путін нібито прагне миру, а Зеленський "не хоче домовлятися".

Як писав OBOZ.UA:

– Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала підхід Дональда Трампа. Вона наголосила, що капітуляція України не може бути "миром", а домовленість президента США про поставки російського дизельного пального несе значні ризики. 

– Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що спробує відновити відносини між Україною та Сполученими Штатами.

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