Співголова ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Аліс Вайдель виступила за негайне завершення війни та перехід частини українських територій під контроль Росії. Крім того, політикиня заявила, що після укладення мирної угоди понад мільйон українських біженців нібито повернуться з Німеччини на батьківщину.

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Про це Вайдель сказала у подкасті для WELT. Під час розмови співлідерка "АдН" також повторила низку наративів російської пропаганди щодо нібито переслідування російськомовного населення в Україні та "державного перевороту" у 2014 році.

Що Вайдель заявила про території України

На думку лідерки німецьких ультраправих, бойові дії необхідно негайно припинити. Водночас вона переконана, що так звані російськомовні території України мають перейти під контроль Москви, оскільки росіяни нібито не відмовляться від своїх територіальних претензій.

Вайдель також звинуватила Україну в начебто обстрілах власного населення ще до російського вторгнення на Донбас та невиконанні Мінських домовленостей.

"Україна ще до вторгнення на Донбас обстрілювала місцеве населення, зокрема ракетами. Це постійно замовчують. До цього ми мали стан, близький до громадянської війни, коли вони почали переслідувати російськомовне населення", – стверджувала політикиня.

Крім того, співголова "АдН" повторила кремлівський наратив про події Революції гідності, назвавши усунення від влади проросійського президента у 2014 році нібито "державним переворотом", профінансованим західними неурядовими організаціями.

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Водночас Вайдель висловила переконання, що Німеччина має стати нейтральним посередником у переговорах, спрямованих на припинення бойових дій та досягнення миру.

Що лідерка "АдН" сказала про українських біженців

Під час розмови журналіст припустив, що в разі перемоги Росії у війні проти України Німеччина може зіткнутися з новою масштабною хвилею біженців. Однак Вайдель не погодилася з таким сценарієм.

Політикиня заявила, що після укладення мирної угоди, навпаки, близько 1,1 млн українців, які нині перебувають у Німеччині, повернуться додому.

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"Жодного потоку біженців не буде. Навпаки, якщо буде укладено мир, то 1,1 мільйона українців, які перебувають у нас, повернуться на батьківщину, адже там вони потрібні", – заявила співголова "АдН".

Нагадаємо, у вересні 2026 року співголова "АдН" Аліс Вайдель закликала Німеччину припинити військову та фінансову допомогу Україні та вимагати повернення вже виділених коштів. Крім того, політикиня виступила за скорочення соціальних виплат українським біженцям та їхнє повернення на батьківщину, особливо чоловіків призовного віку.

Як писав OBOZ.UA, в Німеччині розпочали перевірку діяльності економічного радника партії "АдН" Юрія Крістофера Кофнера. Журналісти виявили його зв'язки з російськими та білоруськими державними структурами, а також архівні фотографії із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.