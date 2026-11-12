Росія ''замахнулась'' не лише на Донбас: в ISW пояснили, як Кремль використав перемовини в Абу-Дабі

Росія "замахнулась" на території України далеко за межами Донбасу та не збирається відмовлятися від максималістських вимог. Під час переговорів в Абу-Дабі представники Кремля намагалися переконати американську й українську делегації в нібито більших успіхах російської армії на фронті.

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Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що таким чином Москва просуває викривлене уявлення про ситуацію на полі бою та намагається домогтися поступок від України.

Кремль вимагає від України нових територіальних поступок

11 листопада помічник очільника Кремля Володимира Путіна і голова російської делегації на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський заявив, що Москва має намір захопити всі території, які вважає своїми.

"Кожна п'ядь російської землі буде повернена так чи інакше. Європейські газети, які пишуть, що Україна відкидає цю тему, нехай продовжують жити у світі своїх ілюзій", – сказав він.

Він також наголосив, що Росія не погодиться на обмін землями з Україною та продовжить розширювати так звану "зону безпеки". Ймовірно, йдеться про північні райони Сумської та Харківської областей, які Кремль намагається представити як частину буферної зони.

"Заяви Мединського демонструють територіальні амбіції Кремля за межами п'яти незаконно анексованих регіонів України (Крим та Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області) та небажання йти на компроміси чи обмін територіями для припинення війни", – переконані в ISW.

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Таку позицію підтримав і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, заявивши, що Москва й надалі керуватиметься вимогами Путіна, озвученими в червні 2024 року.

Тоді кремлівський очільник зажадав від України вивести війська з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, зокрема з районів, які російська армія так і не змогла захопити. Серед інших умов були так звана "демілітаризація" та "денацифікація" України, що фактично передбачає заміну чинної влади на проросійську, а також відмова від вступу до НАТО.

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РФ малює вигадану картину просування своїх військ

У Кремлі неодноразово наголошували, що навіть вихід ЗСУ з усієї Донецької області не стане достатньою умовою для завершення війни. Попри те, що Сили оборони досі утримують 0,38% Луганщини, 20,12% Донеччини, 24,42% Запорізької та 30,11% Херсонської областей, Путін продовжує претендувати на ці території.

Під час переговорів в Абу-Дабі представники Росії намагалися нав’язати американській та українській делегаціям викривлене уявлення про ситуацію на фронті. За словами президента України Володимира Зеленського, російські військові та розвідники безпідставно заявляли, що контролюють половину тієї частини Донбасу, яка насправді залишається під контролем ЗСУ.

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"Кремль вже давно робить перебільшені та вкрай неточні заяви про успіхи Росії на полі бою", – підкреслили аналітики.

Російське міноборони систематично поширює неправдиву інформацію про успіхи своєї армії на фронті. Зокрема, 16 жовтня відомство заявило про захоплення Добропілля та Олексієво-Дружківки (Донецька область), хоча окупанти не контролювали жодне з цих міст. А 3 липня Путін оголосив про взяття Костянтинівки, яка й досі залишається під контролем України.

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Крім того, у вересні та жовтні 2026 року російське міноборони кілька разів заявляло про нібито оточення українських військ на півночі Харківщини. Державні медіа РФ також регулярно публікують карти з вигаданими просуваннями окупаційних сил.

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Нагадаємо, що 10 та 11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Після зустрічі Мединський повідомив, що делегації обмінялися позиціями: з деяких питань їм вдалося знайти спільну мову, з інших – ні. За словами російського перемовника, головною темою обговорень стала європейська система безпеки.

Як писав OBOZ.UA, представник РФ Мединський повідомив, що Україна та Росія домовилися про масштабний обмін полоненими. Деталі цієї домовленості, за його словами, мають оголосити найближчим часом.