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Росія вийшла з Конвенції Ради Європи проти катувань: що це означає

Катя ПомазанКатя Помазан
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1,0 т.
Росія вийшла з Конвенції Ради Європи проти катувань: що це означає
Рада Європи. Джерело: Офіційний сайт Ради Європи.

Росія офіційно припинила участь у Європейській конвенції із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Вихід із документа набув чинності 1 листопада 2026 року та фактично позбавив міжнародний комітет можливості незалежно перевіряти умови утримання людей у російських місцях несвободи.

Російська влада повідомила Раду Європи про рішення денонсувати Конвенцію 30 жовтня 2025 року. Про це повідомили на офіційному сайті Ради Європи.

Відповідно до статті 22 документа, вихід набуває чинності через рік після отримання такого повідомлення.

Росія була учасницею Конвенції з 1998 року. Упродовж 1998-2021 років Європейський комітет із запобігання катуванням (CPT) здійснив 30 візитів до країни та відвідав понад 450 місць позбавлення волі.

Водночас Росія була єдиною державою-учасницею, яка офіційно не дозволяла публікувати звіти комітету за результатами перевірок та відповіді на них. За весь цей час російська влада погодила оприлюднення лише чотирьох звітів. Інші документи, зокрема матеріали про 10 візитів до Чечні та Північного Кавказу в період із 2000-го до 2017 року, залишилися закритими.

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У Раді Європи також зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року комітет отримав численні повідомлення про ймовірні катування та жорстоке поводження з людьми в місцях несвободи як на окупованих українських територіях, так і безпосередньо в РФ. Однак через відсутність співпраці з російською владою провести перевірки на території країни комітет не зміг.

Президент CPT Алан Мітчелл заявив, що вихід Росії з Конвенції означає завершення мандата комітету на моніторинг ситуації в країні, а також припинення незалежного нагляду за місцями позбавлення волі в РФ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Кремль намагається посіяти недовіру між європейськими країнами, щоб підірвати переговорну позицію Європи щодо російсько-української війни. Бачити європейців, котрі не погоджуються на ультиматуми Москви щодо "повернення НАТО до кордонів 1997 року", Кремль не хоче.

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