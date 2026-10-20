"Росія висуває свої вимоги": Каллас заявила, що США півтора року штовхають Україну до капітуляції

Американська сторона протягом останніх півтора року намагається схилити Україну до капітуляції на умовах російського диктатора Володимира Путіна. Однак вистояти під тиском Києву допомогла підтримка європейських партнерів.

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Про це у Європарламенті заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас. Вона наголосила, що Європа має висувати власні вимоги до країни-агресорки на мирних переговорах, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир.

Позиція Каллас

"Хоча американські перемовники уже півтора року, намагаються підштовхнути Україну до капітуляції, причина, чому Україна не капітулювала на умовах Путіна, полягає в тому, що Європа підтримувала Україну", – підкреслила Каллас.

Високопосадовиця підкреслила, що європейські країни мають і надалі допомагати Україні, оскільки альтернативи такій підтримці немає. Вона також нагадала, що ще в лютому 2026 року представила главам МЗС країн ЄС амбітний план участі Європи в мирних переговорах.

"Якщо Росія висуває свої максимальні вимоги та запити, ми також повинні покласти на стіл наші максимальні вимоги, щоб, так би мовити, збалансувати ці переговори", – переконана вона.

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За словами Каллас, Росія прагне домогтися скасування санкцій, однак рішення щодо обмежувальних заходів належать до повноважень Європи. Тому, зазначила вона, ЄС має бути безпосереднім учасником мирних переговорів і чітко окреслити власні вимоги до Москви.

Дипломатка підкреслила, що будь-які поступки не можуть бути безумовними, адже метою переговорів є не лише припинення війни, а й досягнення справедливого та стійкого миру.

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Каллас наголошувала, що рішення України відновити удари по російських нафтопереробних заводах є виправданими, адже такі атаки можуть обмежити нафтові доходи країни-агресора, які вона використовує для фінансування війни. Вона вважає, що для припинення бойових дій необхідно посилювати тиск на Москву, а не змушувати Київ іти на поступки.