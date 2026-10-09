Росія вимагає від США скасування санкцій як умову енергетичного перемир'я з Україною – медіа

Росія наполягає на послабленні американських санкцій у межах переговорів про можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Російські представники неофіційно озвучили таку вимогу під час контактів з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

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Про це повідомляє Kyiv Independent, посилаючись на поінформовані джерела. Водночас Київ побоюється, що Кремль використовує переговори, щоб домогтися додаткових поступок з продовженням атак на українську інфраструктуру.

Росія висуває умови для енергетичного перемир’я

Як наголошує видання, Росія вимагає від США послаблення санкцій в обмін на домовленості про можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Разом з тим Москва намагається пов’язати енергетичне перемир’я з припиненням вогню в Чорному морі. Ці вимоги звучать на тлі посилення російських атак на українську енергетику.

За словами високопосадовця українського оборонного відомства, Росія прагне завдати якомога більшої шкоди, щоб посилити свої позиції перед можливими переговорами.

Хоча відкрито Кремль не демонструє готовності домовлятися про енергетичне перемир’я, за інформацією джерел, під час непублічних контактів російські представники дали зрозуміти, що готові розглянути цю пропозицію.

США закликають Київ і Москву припинити удари по енергетичній інфраструктурі одне одного, тому це питання стало одним із ключових у мирних перемовинах. Після останньої поїздки до Росії американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер дійшли висновку, що домовленість про енергетичне перемир’я може бути досяжною.

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У вересні російський посланець Кирило Дмитрієв двічі приїжджав до США, де зустрічався з Віткоффом і Кушнером. Під час цих контактів він заявив, що Москва хоче включити послаблення санкцій до можливої угоди. Які саме обмеження Росія прагне скасувати, наразі невідомо.

За словами європейського дипломата, обізнаного з перебігом переговорів, Росія може вимагати розблокування заморожених російських активів у межах можливої угоди.

"Якщо їм вдасться вивільнити санкціоновані кошти… ймовірність того, що вони будуть використані для ескалації (війни), майже гарантована. Ніхто насправді не думає, що вони щиро прагнуть дотримуватися припинення вогню", – переконаний дипломат.

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Українські посадовці, обізнані з перебігом переговорів, підтвердили, що Москва наполягає на послабленні санкцій. Водночас вони не уточнили, які саме обмеження Росія прагне скасувати. Це питання планують обговорити під час переговорів між Україною та США.

Справжні наміри Кремля незрозумілі

У Києві побоюються, що Кремль може використовувати переговорний процес для отримання нових поступок, не припиняючи військових дій. Один з українських чиновників зазначив, що з початком кожного нового раунду переговорів Росія висуває дедалі більше вимог.

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"Україна заперечує проти перспективи отримання Росією економічних вигод в обмін на енергетичне перемир'я. Позиція Києва полягає в тому, що будь-яке припинення атак на енергетичну інфраструктуру має бути взаємним, тобто обидві сторони припиняють удари, а не Росія отримує додаткові поступки за згоду на паузу", – наголошується у матеріалі.

Ширші мирні переговори залишаються заблокованими через територіальні вимоги Росії, які Київ вважає неприйнятними. Натомість Вашингтон намагається досягти окремих домовленостей щодо захисту енергетичної інфраструктури та безпеки судноплавства в Чорному морі.

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Київ сподівається, що переговори приведуть до тристоронньої зустрічі за участю Росії. До того ж українська сторона хоче з’ясувати, чи готова Москва припинити атаки без отримання додаткових поступок.

Як писав OBOZ.UA, переговірна група України вирушила до США, де 9–10 жовтня заплановано важливі зустрічі з американською та європейською сторонами. За словами Кирила Буданова, який увійшов до складу перемовників, Україна продовжує працювати над посиленням дипломатії задля наближення стійкого та справедливого миру.