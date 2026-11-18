Росія вимагає від НАТО та Євросоюзу переглянути підхід до європейської безпеки, скоротити військову присутність Альянсу на континенті та перестати вважати Москву супротивником або загрозою. Такі ультиматуми російська сторона виклала під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни в Україні.

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Про це повідомляє The New York Times. У статті наголошується, що Кремль прагне не лише обговорювати умови припинення бойових дій, а й домогтися перегляду відносин між Україною та Заходом.

Яких поступок від НАТО та ЄС вимагає Росія

Під час переговорів в Абу-Дабі російська сторона заявила про намір домогтися докорінної зміни системи безпеки в Європі. Зокрема, Москва вимагає скоротити військову присутність НАТО на континенті та відновити власну сферу впливу, подібну до тієї, що існувала за часів холодної війни.

Крім того, Росія наполягає, щоб НАТО та Євросоюз перестали вважати її супротивником або загрозою.

"У документі також закликали країни НАТО та Європейського Союзу офіційно відмовитися від "свого курсу на завдання Росії "стратегічної поразки", що перегукується з частою риторикою пана Путіна, який зображує підтримку України як частину західного плану знищення його країни", – йдеться у матеріалі.

Як на вимоги Москви відреагували учасники переговорів

Учасники переговорів охарактеризували документ як виклад максимально жорсткої позиції Москви, яка згодом може стати гнучкішою. Разом з тим Росія пропонує вдосконалити механізми запобігання інцидентам, передусім у Балтійському та Чорному морях, щоб знизити ризик випадкового зіткнення.

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Коли представник РФ Володимир Мединський озвучував вимоги Москви в Абу-Дабі, зять американського лідера Дональда Трампа Джаред Кушнер поцікавився, які кроки Росія готова зробити для зменшення напруженості. За даними джерел, російська сторона відповіла, що працюватиме над цим питанням.

Як зазначає NYT, європейські лідери, зокрема представники Польщі та інших країн східного флангу НАТО, назвали вимоги Кремля неприйнятними й такими, що загрожують їхній безпеці. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також різко розкритикував позицію Москви, наголосивши, що вона не відповідає реальному становищу Росії на фронті.

Головні історії дня

Попри серйозні сумніви щодо результативності дипломатичних зусиль адміністрації Дональда Трампа, європейські уряди долучилися до обговорення ширших питань безпеки з Росією. Однак європейські чиновники звинувачують Москву в організації диверсій по всьому континенту, зокрема в спробі атаки безпілотників на вантажні літаки в аеропорту Німеччини.

Як просуваються мирні переговори

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що наразі немає жодних свідчень готовності Росії до миру.

Днями посланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори з помічником російського диктатора Володимира Путіна Юрієм Ушаковим, а також окремо поспілкувалися з українськими представниками та новою європейською переговорною групою. За словами Кушнера, дипломатичні зусилля просуваються вперед і мають наблизити сторони до тривалого миру.

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Уже 19 листопада українські представники зустрінуться з американськими та європейськими партнерами в Берліні. Сторони планують обговорити повоєнну економічну й безпекову підтримку України, а також підготовку до подальших переговорів із Росією.

Адміністрація Трампа намагається включити ширші питання європейської безпеки до мирного процесу, а не обмежувати переговори лише Україною. Однак аналітики вважають, що Москва може використати цей формат, щоб послабити зв'язки Києва з європейськими партнерами, які після російського вторгнення стали ще тіснішими.

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"Росіяни ніколи не збиралися б закінчувати війну без обговорення питань європейської безпеки. Те, що їм не вдалося підкорити Україну, означає, що головне, що їм потрібно зробити, це врегулювати українсько-західні відносини", – сказав колишній чиновник Державного департаменту, який зараз є директором з досліджень Європейської ради з міжнародних відносин у Вашингтоні Джеремі Шапіро.

Нагадаємо, наприкінці вересня Володимир Путін вчергове заявив, що Росія нібито не готується до жодних бойових дій з Європою. Він стверджував, що підстав для цього немає, а з боку європейських країн зараз відбувається "безумовно, цілеспрямоване роздування ситуації та провокація".

Як повідомляв OBOZ.UA, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може готувати масштабні дії у 2026 році. Польська сторона отримує відповідну інформацію з багатьох джерел, однак не розкриває їх.