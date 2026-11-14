Росія вимагає повернення НАТО до кордонів 1997 року: в ISW розповіли про "пастку Кремля" на мирних перемовинах

Росія продовжує заперечувати проти участі Європи у переговорах щодо завершення російсько-української війни. Натомість Москва вимагає демонтажу існуючої архітектури європейської безпеки.

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Кремль домагається фактичного знищення Північноатлантичного альянсу – і лише про це готовий говорити з європейцями. Подробиці розкрили в Інституті вивчення війни (ISW).

США та Україна наполягають на участі Європи у переговорах, Росія – проти

США та Україна продовжують вважати участь європейських посадовців у майбутніх мирних переговорах з Росією необхідною.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні заявив, що Україна та Росія домовилися розширити наступний раунд переговорів, включивши до нього представників Європи – і обговорюватимуть не лише "територіальні питання", а й ширші домовленості щодо повоєнної європейської безпеки.

Кушнер додав, що делегація США погодилася із Зеленським, що сторони переговорів не завершать жодних ширших домовленостей щодо європейської безпеки без вирішення проблем безпеки України та "почнуть обговорювати ці взаємопов'язані питання паралельно".

Однак Москва готова дозволити європейським посадовцям брати участь у переговорах лише про нову архітектуру європейської безпеки, а не про врегулювання війни в Україні, і продовжує наполягати на тому, щоб Європа повністю погодилася з вимогою Росії 2021 року щодо розпуску НАТО.

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13 листопада речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що російський диктатор Володимир Путін не обговорював включення європейських представників до наступного раунду переговорів під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 12 листопада.

Кремль вимагає фактичного саморозпуску НАТО

Кремлівські чиновники погоджуються з ідеєю участі Європи в майбутніх мирних переговорах лише у зв'язку зі зусиллями Росії щодо демонтажу архітектури безпеки в Європі, що склалася після Холодної війни.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков 13 листопада заявив, що Росія може обговорювати участь європейців у переговорах щодо припинення війни в Україні лише після того, як їхні "справжні" наміри та готовність зробити внесок у мирний процес стануть зрозумілими для Росії.

6 листопада він говорив, що обговорення майбутньої системи безпеки в Європі та взаємних гарантій безпеки між Росією та Україною без європейців на певному етапі буде неможливим, а 11-го – заявив, що Росія не бачить формату для обговорення війни в Україні з Європою.

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Помічник президента Росії Юрій Ушаков після зустрічі Кушнера та Віткоффа з Путіним 12 листопада заявив, що Москва сподівається, що представники Європи домовляться про параметри нової архітектури безпеки Європи, а РФ готова негайно розпочати переговори з представниками США.

Ушаков також окреслив ключові давні вимоги Росії щодо створення нової європейської архітектури безпеки – припинення розширення НАТО, заборона розгортання систем озброєння НАТО поблизу кордонів Росії та повернення НАТО до конфігурації 1997 року – ті самі ультиматуми, які Росія висунула у 2021 році.

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Він додав, що Москва хоче додати "деякі нові міркування" до свого списку вимог.

"Кремль продовжує застосовувати обумовленість для участі Європи в майбутніх мирних переговорах на своїх умовах, що фактично рівнозначно розпуску НАТО, і не бажає дозволяти європейським державам робити внесок у зусилля щодо припинення війни в Україні або встановлення післявоєнних гарантій безпеки для України", – резюмували в ISW.

Як писав OBOZ.UA, за оцінками ISW, Путін дав "сигнал" щодо планів на Україну під час перемовин з Віткоффом і Кушнером.

З заяв диктатора стає очевидно: Кремль не збирається йти навіть на найменші компроміси. Москва продовжує висувати нереалістичні ультиматуми до НАТО і вимагати, аби Україна віддала їй без бою неокуповані частини чотирьох українських регіонів.