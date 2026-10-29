Росія вкотре показала своє ставлення до пошуку миру: Буданов закликав палити російські об'єкти ВПК

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов після сьогоднішньої масованої атаки Росії на українські міста закликав відповідати на демонстративний російський терор ударами по військово-промислових об'єктах РФ. Він наголосив, що лише реальна військова сила України та її партнерів зможе зупинити щоденні удари по цивільному населенню.

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Про це Буданов написав у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що масові вбивства цивільних у різних містах України демонструють справжнє ставлення Росії до завершення війни та пошуку миру.

Буданов закликав відповідати Росії на терор цивільних

За словами керівника ОП, Росія використовує масовані атаки по українських містах як "аргументи" у переговорному процесі.

"Сьогодні росія вкотре показала, як насправді ставиться до завершення війни та пошуку миру. Демонстративні масові вбивства цивільних просто на вулицях і в житлових будинках протягом одного дня відразу в кількох містах України – такими є російські "аргументи" в переговорах. ", – написав Буданов.

Він закликав Україну та країни вільного світу відповісти на такі атаки реальною силою.

"За кожну жертву в Україні мають горіти російські обʼєкти ВПК, знищуватися сама спроможність Москви здійснювати агресію", – заявив Буданов.

Він наголосив, що лише військова сила України та партнерів здатна зупинити загибель людей у центрі Європи від російських бомб, дронів та ракет.

Буданов звернувся до партнерів України

Окремо керівник ОП закликав міжнародних партнерів України посилити військову підтримку та відповісти на російські атаки.

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"Далекобійна зброя для придушення можливостей Росії вести геноцидну війну, ефективні засоби ППО для збереження життів цивільних українців – це те, що реально наблизить мир", – заявив він.

Буданов закликав партнерів України "гідно відповісти агресору на щоденний терор" і наголосив, що спільні дії можуть зупинити російську агресію.

"Лише разом ми можемо спинити російське зло", – підсумував керівник Офісу президента.

Як повідомляв OBOZ.UA:

У четвер, 29 жовтня, російські терористи завдали удару по залізничному вокзалі в Дніпрі, де в цей час перебував пасажирський поїзд "Дніпро – Запоріжжя". Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Президент Володимир Зеленський відреагував та показав наслідки.

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Того ж дня російські окупанти вдарили FPV-дроном по автобусу та тролейбусу в Запоріжжі. Внаслідок ворожого удару є постраждалі.

Крім того, вдень 29 жовтня російська терористична армія завдала ударів по Чернігову. Внаслідок атаки на місто загинули двоє 15-річних дівчат, ще 25 людей отримали поранення, серед – діти, найменшому з яких всього 10 місяців.

Також 29 жовтня російські війська атакували Харків і передмістя ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей, зокрема двоє дітей віком 5 і 13 років.