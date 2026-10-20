"Росія – це велика машина": Трамп заявив, що Зеленський має хотіти завершити війну. Відео

Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі знову висловився про війну Росії проти України та заявив, що президент Володимир Зеленський має прагнути якнайшвидше завершити її шляхом домовленостей. Він також стверджував, що Росія має значну перевагу в людських ресурсах, а бойові дії щомісяця призводять до загибелі тисяч військових.

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Про заяви американського президента 20 жовтня повідомили місцеві медіа, які висвітлювали його пресконференцію. Трамп наголосив, що США та європейські країни витратили значні кошти на підтримку України, і заявив, що американські платники податків втомилися від таких витрат.

Американський президент заявив, що Україна має сама прагнути домовленостей, оскільки США та Європа вже витратили на її підтримку величезні кошти.

"Ми, мабуть, надали Україні більше грошей, ніж майже будь-хто інший за всі ці роки, – сотні мільярдів доларів. Ми нічого не отримали натомість, і американські платники податків уже втомилися від цього. Ми хочемо, щоб Зеленський уклав угоду", – сказав Трамп.

Він також попередив про можливе погіршення ситуації, якщо домовленості не буде досягнуто.

"Україна має сама захотіти укласти угоду, адже Сполучені Штати витратили величезні кошти, Європа також витратила величезні кошти – і Європа вже від цього втомилася. Якщо вони не домовляться, то, на мою думку, ситуація зрештою стане – справді стане – лише гіршою", – заявив президент США.

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Окремо Трамп наголосив, що Володимир Зеленський, на його думку, має бути зацікавлений у завершенні бойових дій.

"Зеленський має хотіти врегулювати цю війну, і якщо він цього не захоче, гадаю, це буде дуже погано", – сказав він.

Російська перевага

Говорячи про співвідношення сил, Трамп заявив, що Росія має значно більше людських ресурсів, ніж Україна, і продовжує просуватися вперед.

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"Росія – величезна країна. Україна – ні. Росіяни продовжують просуватися вперед. У них необмежений людський ресурс", – стверджував американський президент.

Також він розповів про власне бачення початку повномасштабного вторгнення Росії. За словами Трампа, російські танки нібито могли швидко дістатися України бетонною автомагістраллю, однак російський генерал обрав інший маршрут.

"Росіяни мали тисячу танків, що рухалися по бетонній автомагістралі. Вони б опинилися в Україні за чотири години, рухаючись із максимальною швидкістю танків, яка, якщо бути точним, становить 48 миль на годину. Ніщо не могло їх зупинити. Війна закінчилася б за один день", – заявив Трамп.

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Він розкритикував рішення російського командувача змінити маршрут руху військ.

"І цей дуже дурний генерал – я навіть не маю уявлення, хто він такий. Сумніваюся, що він досі з нами. Сумніваюся, що він взагалі ще живий. Він вирішив повернути праворуч на сільські угіддя, а потім ліворуч і рухатися до Києва, замість того щоб залишатися на шосе – бетонному шосе, цілком придатному для руху – де вони просувалися дуже добре", – сказав президент США.

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За його словами, рух автомагістраллю міг би зайняти три з половиною – чотири години, а російські війська зрештою застрягли в багнюці.

Втрати на війні

Трамп також висловився про кількість загиблих унаслідок бойових дій. Він заявив, що щомісяця гинуть тисячі військових, і поставив під сумнів доцільність продовження війни.

"Щомісяця гинуть тисячі солдатів. Це найшаленіша річ, про яку я коли-небудь чув. Заради чого?" – сказав Трамп.

Він додав, що внаслідок ударів гинуть і цивільні люди, зокрема в містах, однак, за його словами, основна частина втрат припадає на військових.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Трамп прагне змусити Україну укласти мирну угоду з РФ до грудня, щоб запросити Путіна на саміт G20 у Маямі.