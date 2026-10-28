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"Росія серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі": Зеленський розкрив, які питання будуть головними

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
1,1 т.
"Росія серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі": Зеленський розкрив, які питання будуть головними
Зеленський розкрив, які питання будуть головними. Джерело: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни "серйозно налаштовані" на зустріч в Абу-Дабі, яка відбудеться на початку листопада. Під час цього раунду переговорів сторони планують обговорити перші кроки з деескалації.

За словами глави держави, головними пріоритетами для української сторони залишаються питання безпеки і загалом завершення цієї війни. Про це Зеленський заявив на зустрічі з представниками українських медіа.

Що відомо про налаштованість Росії

За словами президента України, лідери Норвегії та Фінляндії провели переговори з російською стороною і передали, що Москва "демонструє серйозну налаштованість на цю зустріч".

За підсумками попередніх консультацій із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом, а також після їхнього контакту з диктатором РФ, визначено ключові теми для переговорів в ОАЕ.

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Чого очікувати від нової зустрічі

Зеленський повідомив, що на зустрічі в Абу-Дабі хочуть обговорити перші кроки з деескалації, зокрема конкретні заходи зі зниження напруженості в енергетичній сфері та в акваторії морів.

Також зустріч буде присвячена гуманітарному блоку. Сторони планують активізувати питання обміну військовополоненими та їхнього повернення додому.

Одним із ключових залишається гарантії безпеки, пріоритети України у сфері безпеки, а також обговорення запитів щодо гарантій безпеки як з боку США та Європи, так і з боку РФ.

"Одразу після розмови Стубб і Стере зателефонували мені й сказали, що завершили розмову. Загалом передали, що, схоже, є відчуття, ніби росіяни серйозно налаштовані на зустріч в Абу-Дабі", – зазначив Зеленський.

Хто представлятиме Україну

Зеленський прокоментував питання про можливі зміни у складі переговорної групи. За його словами, поки що немає альтернативної групи. Нинішня делегація працює і знає всіх радників з питань національної безпеки інших країн, з якими вони промовляють питання дипломатичного процесу, гарантій безпеки та економіки.

"Я завжди відкритий, якщо є альтернатива людям, які займаються цим питанням. В медіа дуже часто слухаєш політиків і дипломатів, які начебто знають, як правильно закінчити війну. Особливо з великим досвідом – 20-30 років. Я дуже відкритий, чесно. Без іронії. Але те, що вони начебто "знають", чомусь не дуже їм допомагало, коли вони були десь на посадах", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про "значне просування" у врегулюванні російсько-української війни. За його словами, американська сторона розраховує найближчим часом організувати особисту зустріч між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Говорили про війну Росії проти України та дипломатичні зусилля для її припинення.

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