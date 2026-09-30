Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю через Калінінград: в Альянсі дали відповідь
Росія виступила з погрозами на адресу НАТО через Калінінград. Москва звинуватила Північноатлантичний альянс у намірах ізолювати цей російський анклав від РФ і заявила про готовність "застосувати весь наявний у розпорядженні арсенал озброєння" для його захисту.
Відповідне повідомлення Москва надіслала НАТО. В Альянсі на погрози відповіли, пише DW.
Росія погрожує НАТО
У НАТО відповіли на погрози
Офіційна представниця НАТО Еллісон Гарт підтвердила, що Росія надіслала Альянсу неофіційний документ про нібито нагнітання обстановки щодо Калінінграда, на яке представники блоку відповіли.
У письмовому коментарі DW Гарт зазначила, що у повідомленні Москві наголошується, що НАТО є суто оборонним альянсом і жодна з його дій чи навчань не становить ризику для жодної частини Росії.
"Ми рішуче засуджуємо загрозу застосування сили, включно з будь-якою безвідповідальною ядерною риторикою. Ми закликаємо Росію припинити свою неспровоковану війну в Україні", – заявила Гарт.
Вона назвала використання Росією гібридних тактик "ознакою відчаю".
"Але це не змусить нас відмовитися від підтримки України. У нас є все необхідне, щоб захистити кожен дюйм території країн НАТО і залишатися сильними, готовими та здатними протистояти будь-якій загрозі", – наголосила речниця.
Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи перед журналістами 29 вересня в Брюсселі, заявив, що "Росія продовжує свою безрозсудну кампанію ворожих дій, спрямованих проти НАТО".
"Вона (Росія. – Ред.) намагається послабити нашу рішучість і зупинити нашу підтримку України. Але їй це не вдасться", – наголосив Рютте.
Генсек додав, що альянс має намір "робити для України ще більше, а не менше".
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Рютте розповів, які варіанти відповіді є у НАТО на гібридні атаки Росії .
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