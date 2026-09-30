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Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю через Калінінград: в Альянсі дали відповідь

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
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Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю через Калінінград: в Альянсі дали відповідь
Володимир Путін та НАТО. Ілюстративний колаж

Росія виступила з погрозами на адресу НАТО через Калінінград. Москва звинуватила Північноатлантичний альянс у намірах ізолювати цей російський анклав від РФ і заявила про готовність "застосувати весь наявний у розпорядженні арсенал озброєння" для його захисту.

Відповідне повідомлення Москва надіслала НАТО. В Альянсі на погрози відповіли, пише DW.

Росія погрожує НАТО

Російські пропагандистські державні видання поширили повідомлення про те, що Москва заявила про "безпрецедентне зростання військової активності" НАТО біля західних кордонів РФ. Російська влада звинуватила Альянс у проведенні навчань, в рамках яких, за твердженням Москви, нібито відпрацьовуються наступальні дії та сценарії ізоляції Калінінградської області.
 
Російське посольство в Бельгії надіслало відповідну заяву до штаб-квартири НАТО.
 
"Росія має у своєму розпорядженні необхідні засоби для відбиття можливої агресії та готова застосувати весь наявний арсенал озброєння для захисту своєї території", – зазначено в ній.
 
У заяві дії, які нібито вчиняє НАТО, названо "авантюрними та безвідповідальними", вони нібито "підвищують ризик прямого збройного зіткнення".
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У НАТО відповіли на погрози

Офіційна представниця НАТО Еллісон Гарт підтвердила, що Росія надіслала Альянсу неофіційний документ про нібито нагнітання обстановки щодо Калінінграда, на яке  представники блоку відповіли.

У письмовому коментарі DW Гарт зазначила, що у повідомленні Москві наголошується, що НАТО є суто оборонним альянсом і жодна з його дій чи навчань не становить ризику для жодної частини Росії.

"Ми рішуче засуджуємо загрозу застосування сили, включно з будь-якою безвідповідальною ядерною риторикою. Ми закликаємо Росію припинити свою неспровоковану війну в Україні", – заявила Гарт.

Вона назвала використання Росією гібридних тактик "ознакою відчаю".

"Але це не змусить нас відмовитися від підтримки України. У нас є все необхідне, щоб захистити кожен дюйм території країн НАТО і залишатися сильними, готовими та здатними протистояти будь-якій загрозі", – наголосила речниця.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи перед журналістами 29 вересня в Брюсселі, заявив, що "Росія продовжує свою безрозсудну кампанію ворожих дій, спрямованих проти НАТО".

"Вона (Росія. – Ред.) намагається послабити нашу рішучість і зупинити нашу підтримку України. Але їй це не вдасться", – наголосив Рютте. 

Генсек додав, що альянс  має намір "робити для України ще більше, а не менше".

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше  Рютте розповів, які варіанти відповіді є у НАТО на гібридні атаки Росії .

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