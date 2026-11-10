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"Росія просуватиметься далі": Зеленський попередив Європу про загрози і назвав ціль Путіна

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
786
"Росія просуватиметься далі": Зеленський попередив Європу про загрози і назвав ціль Путіна
Президент під час інтервʼю окреслив два можливі сценарії розвитку подій у разі припинення підтримки Києва. Джерело: Telegram-канал Президента України.

Росія не зупиниться на війні проти України, якщо Європа послабить підтримку Києва, і може перенести агресію на інші європейські держави. Президент Володимир Зеленський попередив, що в такому разі Москва посилить гібридні атаки або спробує просуватися далі територією Європи. Наразі стратегічна мета Володимира Путіна – відновити вплив, який Радянський Союз мав на країни колишнього СРСР.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю данському телеканалу DR Nyheder під час візиту до Данії. Фрагмент розмови Зеленський опублікував у офіційному Telegram-каналі.

Скептичне ставлення до допомоги Україні не відповідає інтересам жодної європейської країни. Він наголосив, що протистояння фактично стосується не лише України, а й усієї Європи, оскільки Росія виступає проти європейських правил і цінностей.

"З прагматичного погляду мати сильну Україну важливо й навіть необхідно. Якщо європейська допомога припиниться, наслідки можуть бути тільки небезпечні або дуже небезпечні", – зазначив Зеленський.

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Президент окреслив два можливі сценарії розвитку подій у разі припинення підтримки Києва. Перший передбачає посилення російської гібридної війни проти європейських держав. Москва вже неодноразово вдавалася до подібних дій у Молдові, Румунії, Болгарії, Німеччині, а також країнах Північної Європи, зокрема Фінляндії та Данії.

"Вони почнуть робити це масово. Це м’який сценарій", – попередив глава держави.

Другий сценарій, який Зеленський назвав дуже небезпечним, передбачає подальше просування Росії в Європу. Український президент вважає, що Путін прагне відновити радянську сферу впливу та повернути контроль над державами, які раніше входили до складу СРСР.

"Путін хоче повернути СРСР і повернутися в СРСР. Що це означає? Мати вплив на країни колишнього СРСР, щонайменше на держави Балтії та Молдову", – пояснив він.

Зеленський звернув увагу, що йдеться не лише про держави, які не входять до Північноатлантичного альянсу. Країни Балтії є членами НАТО, тому будь-яка російська агресія проти них може спричинити реакцію всього Альянсу.

"Це означає, що НАТО доведеться реагувати. Буде залучена вся Європа та Сполучені Штати", – наголосив президент.

Окремо він згадав про загрози на морі. Росія може спробувати заблокувати Балтійське море за аналогією з тим, як вона блокує Чорне море.

Таким чином, глава держави закликав європейських партнерів розглядати підтримку України не лише як допомогу у відбитті російської агресії, а і як внесок у власну безпеку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення завершення війни. Місцем переговорів може стати будь-яка точка світу, навіть Антарктида, але не Москва.

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