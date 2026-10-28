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"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговорень

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
7,2 т.
"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговорень
Президент України Володимир Зеленський

Росія пов’язує територіальні питання із завершенням війни в Україні та гарантіями безпеки. Київ готовий обговорювати можливі компроміси, однак такі рішення потребують переговорів на рівні лідерів держав.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з медіа. Він наголосив, що питання територій є принциповим для України й не може бути вирішене лише під час попередніх консультацій.

Зеленський пояснив, за яких умов Україна готова обговорювати території

"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни і гарантіями безпеки та можливими форматами цих гарантій. Тому що гарантії безпеки розповсюджується на держави і на території, які та чи інша сторона контролює. Наші партнери не могли глибоко йти в питання територій, тому що знають, що це для нас червона лінія. Це питання можуть обговорювати тільки лідери держав, які воюють, і тільки на своєму рівні. Ні в кого іншого повноважень немає", – сказав глава держави.

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Зеленський зазначив, що ще під час обговорення американського плану з 28 пунктів США запропонували розглянути створення демілітаризованих зон. Згодом у різних документах опрацьовували кілька варіантів вирішення територіальних питань, зокрема щодо Запорізької АЕС та обміну окремими територіями.

Також обговорювали можливість створення буферної або демілітаризованої зони по обидва боки лінії зіткнення на Донбасі.

"Як компроміс, ми були готові це проговорювати", – заявив український лідер.

Які ще територіальні варіанти обговорювались

Президент також розповів, що американська сторона пропонувала демілітаризувати частину Кінбурнської коси (Миколаївська область), яка могла б залишатися під контролем України.

За його словами, територіальні питання розглядали в різних форматах, зокрема під час переговорів між українською та американською командами. Тоді представники США знову порушували тему створення демілітаризованих зон, однак наразі подальшого прогресу в цьому напрямку немає.

"Ми готові обговорювати питання територій, тому що "рускіє" постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною адженди. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні – це не якесь таке питання, яке начебто можна вирішити на рівні драфтів, якихось попередніх розмов чи чогось подібного", – вважає Зеленський.

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