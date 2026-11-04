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Росія планує використати ослабленого після виборів Трампа для зняття санкцій без завершення війни – Bloomberg

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
138
Росія планує використати ослабленого після виборів Трампа для зняття санкцій без завершення війни – Bloomberg
Дональд Трамп і Володимир Путін

Результат проміжних виборів у США може мати значний вплив на війну Росії проти України. Якщо президент Дональд Трамп вийде із них ослабленим (тобто якщо демократи отримають більшість принаймні в одній із палат Конгресу), країна-агресорка РФ може скористатися цим задля пошуку шляхів подальшого пом’якшення американських санкцій проти Росії

Мета Москви полягатиме в тому, щоб переконати Трампа, що США і Росія можуть вести спільний бізнес, не припиняючи спочатку війну в Україні. Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерело, наближене до Кремля. 

У виданні нагадали, що напередодні проміжних виборів Трамп і диктатор Володимир Путін уже досягли угоди щодо поставок російського дизельного палива до США

Крім того, посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер намагалися переконати Путіна розпочати переговори, наголошуючи на потенційних бізнес-угодах, які можуть бути укладені після досягнення мирної угоди. А газета The Wall Street Journal повідомила, що під час візитів до Києва та Москви у вересні Кушнер і Віткофф просували план, згідно з яким Росія мала б відновити постачання природного газу до Європи через американського посередника.

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"Росія затягувала всі переговорні процеси з нами так довго, як тільки могла, аж до виборів, не досягаючи жодних серйозних результатів у плані деескалації, щоб побачити, що буде далі і з ким вести переговори надалі. А також щоб уникнути нових санкцій з боку США", – заявив президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня. 

Як пише Bloomberg, мало хто вірить, що ослаблений Трамп стане більш прихильним до України та Європи, якщо його Республіканська партія програє демократам на виборах до Конгресу, хоча це може зменшити його важелі впливу для тиску на Зеленського з метою змусити його погодитися на угоду.

"Ймовірно, це підштовхне Путіна до посилення атак на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими, щоб спробувати змусити Україну капітулювати", – сказано в статті. 

За словами поінформованих джерел, Кремль втратив впевненість у тому, що Трамп зможе змусити Україну погодитися на мирну угоду на умовах Росії. Така оцінка ситуації підштовхує Путіна до того, щоб продовжувати війну, посилюючи атаки на Україну та чинячи тиск на її європейських союзників.  

Як повідомляв OBOZ.UA, американський президент Дональд Трамп назвав дурнями тих, хто радив йому накласти на Російську Федерацію нові санкції. Він пояснив це тим, що тоді росіяни не звільнили би Стівена Хаббарда, американського вчителя, затриманого окупантами в Ізюмі у 2022 році.

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