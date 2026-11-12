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Ігаль Левін
Ігаль Левін

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Новини політики / Думки
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Блог |

Росія опинилася в пастці власної брехні

Росія опинилася в пастці власної брехні
Переговори в Абу-Дабі 10-11 листопада 2026 року. Джерело: Reuters

Зеленський заявив, що на переговорах в Абу-Дабі з’ясувалося: російська делегація вважає окуповану територію більшою, ніж вона є насправді.

Присутній на зустрічі головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич підтвердив, що росіяни брешуть і що українська карта бойових дій ближча до реальності.

Власне, тепер зрозуміло, навіщо американського генерала туди й потягли: потрібна була компетентна військова особа, яка об’єктивно оцінює ситуацію і може вказати на те, що росіяни п*здять.

Зрештою, переговори очікувано обертаються навколо нічого, хіба що не вважати спроби організувати обмін військовополоненими – близько 1000–1500 людей з кожного боку.

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Що по-своєму добре: завжди добре, коли солдати повертаються додому, тим паче з російського полону.

Але так, ми бачимо, що заморозити конфлікт, м’яко кажучи, складно, зокрема й тому, що росіяни перебувають у вигаданому світі.

Де вони заздалегідь зафарбували десятки квадратних кілометрів території і навіть цілі населені пункти, які й близько не контролюють.

Іноді таке можна диктувати з позиції сили, але Росія не перебуває в такому становищі.

Яка, власне, різниця, контролюєте ви Херсон чи навіть Київ чи ні, якщо ворог капітулював і розвалився?

Але ситуація й близько не така: Україна не просто не розвалилася і не близька до капітуляції, вона, навпаки, лише посилює свої далекобійні удари по РФ і проводить успішні наступальні операції на фронті.

Той факт, що РФ узагалі погодилася їхати туди, де триває торг, свідчить про те, що Кремль фактично визнає свою слабкість.

Ніхто не їде туди, куди кличе Кремль, наприклад Зеленський до Москви, зате росіяни покірно їдуть туди, куди їх кличуть кляті західники.

Росія опинилася в пастці власної брехні, і якщо Москва на якомусь етапі погодиться на замороження, їй доведеться визнати реальність і зафарбувати на карті багато територій.

Тому що переговори про припинення вогню завжди конкретні – лінію розмежування чітко фіксують у документах.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Ігаля Левіна
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