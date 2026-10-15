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Росія офіційно відмовилась припиняти вогонь для проведення виборів в Україні: в МЗС відповіли

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 6,0 т.
Росія офіційно відмовилась припиняти вогонь для проведення виборів в Україні: в МЗС відповіли
Андрій Сибіга відреагував на заяви Сергія Лаврова. Джерело: МЗС України, скриншот, колаж OBOZ.UA

Росія не погоджується на припинення вогню для проведення президентських виборів в Україні. На думку глави МЗС РФ Сергія Лаврова, перемир'я дало б Україні змогу "знову накачатися зброєю".

На це відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У соцмережі X він заявив, що Москва дедалі нахабніше відкидає мирні пропозиції американського лідера Дональда Трампа.

"Росія відкидає мир. Це знають усі. Але те, наскільки відкрито росіяни готові відкидати пропозиції президента Трампа, показує, наскільки вони знахабніли. Російським убивцям геть байдуже до закликів до миру. Саме так стається, коли тиск слабшає: що менше тиску, то більше нахабства", – написав глава українського МЗС.

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Росія офіційно відмовилась припиняти вогонь для проведення виборів в Україні: в МЗС відповіли

Пост Сибіги в соцмережі X. Джерело: Скриншот

Що заявив Лавров

Російський міністр також звинуватив президента України Володимира Зеленського в нібито небажанні проводити вибори.

"Зеленський чітко дав зрозуміти, що вибори його не цікавлять, і заздалегідь поставив такі умови, які завідомо є неприйнятними. Ніякого припинення вогню, щоб його знову привели до тями й накачали зброєю, не буде", – сказав Лавров.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Дональд Трамп стверджував, ніби Володимир Зеленський неодноразово міг завершити війну, але не зробив цього. Він додав, що Україні час обрати нового президента, і розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Раніше Андрій Сибіга заявив, що Сергій Лавров заслуговує на місце в першому ряду Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За словами глави українського МЗС, цинічні заяви представників Кремля лише додають доказів для майбутнього міжнародного правосуддя.

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