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"Росія не зупиниться": Туск вказав на загрози для Європи через плани Кремля. Відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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"Росія не зупиниться": Туск вказав на загрози для Європи через плани Кремля. Відео
Дональд Туск заявив, що Росія прагне докорінно змінити архітектуру безпеки в Європі. Джерело: Getty

Росія прагне не лише встановити контроль над Україною, а й докорінно змінити архітектуру безпеки в Європі, повернувши свій вплив до рівня, який вона мала до 1989 року. Москва не зупиниться на спробах домінувати в Україні, тому європейські держави не повинні демонструвати слабкість перед російською агресією.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Інформацію про це зібрав OBOZ.UA.

Росія прагне змінити архітектуру безпеки в Європі

Туск наголосив, що добре пам'ятає уроки Другої світової війни та те, як нацистська пропаганда намагалася переконати світ у відповідальності Польщі за німецьку агресію. За його словами, сьогодні Москва використовує схожі методи, а подібні наративи дедалі частіше лунають і в деяких європейських столицях.

Польський прем'єр закликав не дозволяти Росії перекладати відповідальність за війну на Україну та наголосив на небезпеці російської пропаганди, яка намагається спотворити причини агресії. Він зауважив, що всі прагнуть миру та не хочуть подальшої ескалації, однак досягти справжнього миру через слабкість неможливо.

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"Шлях до миру не лежить через слабкість. Шлях до миру – через зупинення агресора всіма доступними засобами", – наголосив Туск.

''Росія не зупиниться'': Туск вказав на загрози для Європи через плани Кремля. Відео

Туск вказав на загрози для Європи через плани Кремля. Джерело: Скриншот

Окремо глава польського уряду звернув увагу на стратегічні цілі Кремля. За його словами, Росія хоче домінувати в Україні, але її амбіції цим не обмежуються.

"Росія хоче, і ми це знаємо, перебудувати архітектуру безпеки в Європі. Назвімо це своїми іменами: Росія хоче зруйнувати дотеперішню архітектуру безпеки в Європі", – заявив прем'єр-міністр Польщі.

Туск також зазначив, що Москва прагне повернутися до системи впливу, яка існувала до 1989 року.

Нагадаємо, в НАТО попередили Польщу про загрозу з боку Росії. За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, Москва може бути готовою до конфронтації з Альянсом уже у 2027 році.

Як писав OBOZ.UA, Дональд Туск попередив про можливі провокації Росії проти країн НАТО. За словами польського прем'єр-міністра, найближчі пів року можуть стати вирішальними для безпеки Європи, а Польща та Альянс мають бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій.

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