Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Берліні та закликав союзників посилити підтримку України. Він наголосив, що Київ неодноразово пропонував кроки для зниження інтенсивності бойових дій, однак Москва не відповіла на ці ініціативи миром.

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Глава держави також закликав партнерів допомогти Україні підготуватися до зими, зокрема посилити протиповітряну оборону. Окремо Зеленський порушив питання майбутніх гарантій безпеки та заявив, що Україні варто надати можливість вступити до НАТО, пише The Guardian.

Росія не відповідає на пропозиції щодо зниження інтенсивності бойових дій

Зеленський підкреслив, що Україна неодноразово пропонувала кроки для зниження інтенсивності бойових дій і не вдавалася до підвищення ставок. Водночас Росія, за його словами, продовжує ігнорувати ці ініціативи та не демонструє готовності до мирної відповіді.

Президент закликав лідерів країн НАТО інвестувати у зміцнення безпеки та підвищення стійкості своїх держав. Він зауважив, що немає підстав розраховувати на те, що Росія найближчим часом кардинально зміниться.

"Хтось тут ще вірить, що одного разу Росія просто знову стане мирною та безпечною? Досить глянути на останні 100 років російської історії… Немає підстав вважати, що Росія стане іншою країною за один чи п'ять років", – сказав глава держави.

На його переконання, країни мають бути готовими до будь-яких загроз з боку Росії та володіти достатніми силами для самозахисту незалежно від того, якою буде подальша політика Москви.

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Зеленський закликав НАТО не залишати Україну осторонь

Під час виступу в Берліні президент застеріг, що російська агресія продемонструвала небезпеку ситуації, коли Україну залишають поза важливими рішеннями щодо безпеки Європи.

"Російська агресія показала, що коли Україну залишають осторонь і коли немає чіткого розуміння того, як слід захищати Європу, може статися все, що завгодно", – наголосив Зеленський.

Він також привітав нічні удари по території Росії та зазначив, що Україна продовжує знаходити способи відновлюватися після кожної російської атаки.

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"Сьогодні Росія відчуває нашу відповідь на всьому своєму шляху – від Західного Сибіру, де горять її нафтопереробні заводи, до узбережжя Лівії, де тонуть її військові кораблі", – заявив президент.

Зеленський закликав посилити ППО України перед зимою

Окрему увагу під час виступу президент приділив підтримці України напередодні зими. Він закликав партнерів надати необхідну допомогу, зокрема посилити українську протиповітряну оборону.

Зеленський наголосив, що ефективний захист від російських атак не лише допоможе зберегти безпеку країни, а й створить кращі умови для дипломатичних зусиль.

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"Чим сильніша наша оборона, тим менше шансів у Росії прорвати її і тим більше шансів на успіх у дипломатії", – зазначив президент.

Зеленський пояснив, чому Україні потрібне членство в НАТО

Під час виступу глава держави також висловився щодо гарантій безпеки для України, які можуть передбачати зобов'язання партнерів, аналогічні статті 5 НАТО, у разі укладення мирної угоди з Росією.

Зеленський зауважив, що наразі щодо таких гарантій залишається багато запитань, на які Україна не має чітких відповідей. Зокрема, незрозуміло, які саме країни підтримають Київ у разі нового нападу, яких конкретних заходів вони вживатимуть та чи будуть заздалегідь розміщені війська партнерів на українській території.

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"Коли ми говоримо про гарантії, подібні до статті 5, нам потрібні відповіді. Нам потрібні відповіді на чіткі питання. Які країни підтримають Україну, якщо вона знову зазнає нападу, що саме зроблять наші партнери у відповідь? Які війська буде розміщено на нашій території заздалегідь? Скільки це обійдеться і чи справді це спрацює? Все це непросто, і поки що у нас немає чітких, конкретних відповідей на подібні запитання", – пояснив президент.

Натомість Зеленський заявив, що Україні слід просто дозволити вступити до НАТО. Таким чином він фактично поставив питання про членство в Альянсі як альтернативу гарантіям безпеки, щодо практичного механізму яких досі немає конкретних відповідей.