Росія готує новий масований удар по Україні під прикриттям виборів у США, – Зеленський

Росія готує новий масований удар по Україні, основними цілями якого можуть стати енергетика та логістика. Кремль може розраховувати на те, що під час американських виборів увага міжнародної спільноти буде зосереджена на подіях у США, а ситуація в Україні відійде на другий план.

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Про це 2 листопада заявив президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки.

Загроза нової атаки

Зеленський зазначив, що Росія може скористатися увагою світу до виборів у США, щоб завдати нового масованого удару по Україні. Зокрема, Москва, за його словами, розраховує на те, що міжнародна спільнота менше стежитиме за проблемами української протиповітряної оборони та забезпеченням ракетами для систем Patriot.

Президент наголосив, що такі обставини не повинні залишитися поза увагою партнерів України. Він закликав міжнародну спільноту подавати Росії чіткі сигнали про те, що терор не принесе їй жодної вигоди.

Сигнали для Кремля

Окремо глава держави звернув увагу на необхідність посилення тиску на Росію. За його словами, Москва повинна розуміти, що продовження терору матиме для неї наслідки.

"Потрібні такі сигнали від світу в сторону Росії, щоб там відчували, що користі їм від терору не буде, вигод не буде", – заявив Зеленський.

Він також наголосив, що поки триває війна, російська нафта має горіти, а Росія не повинна мати можливості заробляти гроші разом зі світом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Зеленський розповів про нову російську тактику обстрілів енергетики.