Росія відновлює запаси бронетехніки та артилерії на військових базах зберігання, зокрема поблизу кордонів із Фінляндією та країнами Балтії. Ця тенденція може свідчити про прагнення Кремля зберегти потенціал для майбутнього військового розгортання, попри значні втрати техніки у війні проти України.

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За повідомленнями ЗМІ та супутниковими спостереженнями, протягом 2026 року на базах Міністерства оборони РФ, які були значною мірою спустошені у 2022–2023 роках, почала з’являтися нова військова техніка – танки, бойові броньовані машини та артилерійські системи. Важливо, однак, розрізняти накопичення техніки на базах зберігання та її фактичну бойову готовність. Розміщення озброєння на таких об’єктах саме по собі не означає, що воно вже передане військовим частинам або може бути негайно використане в бойових операціях.

Географія накопичення та характер озброєнь

У 2022–2023 роках російська армія активно використовувала запаси бронетехніки для компенсації втрат в Україні. Згодом на полі бою зросла роль безпілотників, високоточної зброї та ударів із повітря, тоді як застосування танків і бронемашин стало складнішим через насиченість фронту розвідувальними та ударними БПЛА. Проте це не усунуло потреби Росії в бронетехніці й артилерії.

Нинішні супутникові спостереження вказують на поступове відновлення російських резервів у різних регіонах країни. За наявними повідомленнями, поповнення відбувається не лише за рахунок відновленої техніки, а й завдяки новим машинам, які, ймовірно, нещодавно зійшли з виробничих ліній.

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Зокрема, на 22-й Центральній базі резерву в місті Буї Костромської області, приблизно за 500 км від кордонів Естонії та Латвії, у період із осені 2025-го до жовтня 2026 року зафіксували появу танків Т-90М, бронетранспортерів БТР-82А, бойових машин піхоти БМП-3 та ремонтно-евакуаційних машин.

Інший напрямок – Республіка Карелія, де на 374-му Центрі забезпечення мобілізаційного розгортання, за повідомленнями, з кінця 2025 року поступово накопичуються артилерійські комплекси "Мальва" та самохідні артилерійські установки "Гіацинт-К". Об’єкт розташований приблизно за 185 км від фінського кордону.

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Ці дані заслуговують на увагу через поєднання двох чинників: відновлення запасів сучасного озброєння та географічне розташування відповідних об’єктів.

Відновлення резервів як елемент довгострокового планування

Накопичення техніки на базах зберігання демонструє, що російське військове планування не обмежується поточними потребами війни проти України. Навіть за умов значних втрат на фронті Москва прагне відновлювати запаси озброєння, які можуть бути використані для поповнення військових частин, формування нових з’єднань або компенсації майбутніх втрат.

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Це не обов’язково означає підготовку до неминучого нападу на НАТО. Однак така діяльність ускладнює оцінювання російського військового потенціалу виключно на підставі втрат, яких РФ зазнала в Україні. Виснаження наявних резервів і спроможність промисловості виробляти нову техніку – різні показники, які необхідно аналізувати окремо.

Особливого значення набуває питання про те, чи здатна російська оборонна промисловість не лише компенсувати поточні втрати, а й забезпечувати формування запасів для майбутнього розгортання. Якщо нові танки, бойові машини піхоти та артилерійські системи справді надходять на бази резерву в зазначених обсягах, це свідчитиме про прагнення Кремля зберегти можливість відновлення традиційних механізованих і артилерійських спроможностей.

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Водночас оцінювати масштаби цього процесу необхідно з урахуванням темпів виробництва, технічного стану машин, наявності екіпажів, логістики та можливостей оперативного формування боєздатних підрозділів. Кількість техніки на складах не тотожна кількості готових до бойових дій військ.

Дронова війна не скасовує загрози бронетанкових сил

Досвід війни проти України засвідчив, що широке застосування безпілотників докорінно змінює умови використання бронетехніки. Розвідувальні БПЛА полегшують виявлення цілей, а ударні дрони підвищують ризики для знищення танків, бронетранспортерів і артилерійських систем. Це змушує армійське командування змінювати тактику, посилювати захист техніки та адаптувати організацію бойових дій.

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Проте технологічні зміни не означають відмови від традиційних озброєнь. Танки, бойові машини піхоти та артилерія й надалі можуть відігравати важливу роль у масштабних наземних операціях, особливо за умови належного прикриття, взаємодії з іншими родами військ і забезпечення логістики.

Тому відновлення російських запасів бронетехніки слід розглядати не як повернення до військової моделі минулого, а як спробу поєднати досвід сучасної війни зі збереженими можливостями ведення традиційних наземних операцій. Безпілотники можуть бути центральним елементом бойових дій, але не замінюють бронетанкові та артилерійські сили.

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Для НАТО це означає необхідність оцінювати російські спроможності комплексно. Аналіз має охоплювати не лише ракетний арсенал і виробництво БПЛА, а й запаси бронетехніки, артилерії, можливості мобілізаційного розгортання та здатність Росії відновлювати боєздатні з’єднання після завершення або замороження бойових дій в Україні.

Наслідки для безпеки східного флангу НАТО

Накопичення озброєння в Костромській області та Карелії має значення для довгострокового планування оборони Фінляндії, Естонії, Латвії та інших союзників. Географічна близькість військових баз до кордонів НАТО робить їхню інфраструктуру, логістичні можливості та темпи поповнення запасів важливими об’єктами моніторингу.

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За певних умов попередньо накопичена техніка може скоротити час, необхідний для оснащення нових або відновлених військових частин. Проте для перетворення складських резервів на реальну бойову спроможність Росії знадобляться підготовлений особовий склад, боєприпаси, ремонтна інфраструктура, транспорт і командні структури. Саме ці чинники, поряд із кількістю та якістю озброєння, мають бути предметом оцінювання з боку НАТО.

Альянсу доцільно посилити систематичне спостереження за російськими базами зберігання, виробничими потужностями та переміщенням техніки. Важливо також оцінювати, наскільки швидко Росія здатна переводити накопичені резерви в бойові підрозділи, і зіставляти ці показники з можливостями союзників щодо мобілізації, перекидання підкріплень та забезпечення східного флангу.

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Водночас висновки про готовність НАТО до потенційних загроз мають ґрунтуватися на конкретних показниках оборонного планування, а не лише на загальних твердженнях про бюрократичну повільність Альянсу. Вирішальним є те, чи здатні союзники вчасно виявляти зміни в російських спроможностях і відповідно коригувати власні оборонні плани.

Стратегічний висновок

Відновлення російських запасів бронетехніки та артилерії поблизу північно-західних рубежів країни свідчить про необхідність розглядати російську загрозу в довгостроковій перспективі. Навіть якщо основні ресурси Москви й надалі будуть зосереджені на війні проти України, накопичення озброєння може створювати передумови для відновлення традиційних наземних спроможностей Росії у майбутньому.

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Для західних держав головне питання полягає не в тому, чи означає кожна нова одиниця техніки на російській базі підготовку до нападу, а в тому, наскільки швидко Москва здатна перетворювати промислове виробництво та складські резерви на реальну військову силу. Саме ця здатність визначатиме, наскільки швидко може змінитися баланс сил після зменшення інтенсивності бойових дій в Україні.

Тому НАТО не варто ототожнювати значні російські втрати на українському фронті з довгостроковим усуненням загрози. Водночас ефективна відповідь має спиратися на перевірені розвідувальні дані, реалістичну оцінку російського виробничого потенціалу та готовність союзників забезпечувати надійне стримування. Відновлення російських резервів не доводить неминучості нового конфлікту, але є достатньою підставою для посиленої уваги до військових спроможностей РФ та стійкості східного флангу Альянсу.

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