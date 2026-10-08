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Росія більше не просто агресор, а наш ворог – МЗС Нідерландів

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read4 хв
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Росія більше не просто агресор, а наш ворог – МЗС Нідерландів
Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус заявила, що Росія більше не просто агресор, а ворог. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Х/DilanYesilgoz/Pexels

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус заявила, що Росія більше не просто агресор, а ворог. Вона наголосила, що Нідерланди та інші країни Заходу мають бути готовими до потенційних загроз з боку РФ, зокрема атак, диверсій і кібератак.

Про це Єшільгоз-Зегеріус сказала під час парламентських дебатів щодо бюджету Міністерства оборони, повідомляє Укрінформ. За її словами, Росія випробовує західне суспільство, тому Нідерландам не можна бути наївними щодо російської загрози.

"Росія – наш ворог"

"Росія більше не просто агресор. Ви вже не так часто почуєте від мене цей евфемізм", – заявила міністерка.

Вона зазначила, що Росія випробовує західне суспільство, зокрема за допомогою атак, диверсій та кібератак у Нідерландах і сусідніх країнах.

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"Росія – наш ворог. І ні, це не означає, що ми перебуваємо у стані війни. Але й безтурботний мир також дуже далеко", – сказала Єшільгоз-Зегеріус.

За її словами, Нідерланди мають посилювати власні збройні сили та бути готовими до непередбачуваних загроз.

"Не найбільша за чисельністю армія перемагає, а та армія, яка найшвидше може адаптуватися і завдяки цьому бути готовою до непередбачуваного. Ми хочемо мати такі збройні сили, які забезпечуватимуть Нідерландам безпеку в непевні часи", – наголосила міністерка.

У Нідерландах враховують досвід України

Єшільгоз-Зегеріус зазначила, що досвід України вже врахували в новій оборонній стратегії Нідерландів. За її словами, країна збільшує чисельність особового складу армії та витрати на оборону, однак самих додаткових коштів недостатньо.

"Ми стаємо кращими, тому що будуємо збройні сили, в яких люди та технології безперешкодно взаємодіють. Збройні сили, що поєднують солдатів, суспільство, сталь і програмне забезпечення", – пояснила вона.

Міністерка також виступила за подальше посилення збройних сил Нідерландів та підтримку України. Вона наголосила, що Путін може припинити війну та сісти за стіл переговорів, але доки цього не відбувається, Київ необхідно підтримувати.

"Путіну достатньо лише сказати: "Я припиняю це і приходжу за стіл переговорів". І доки він відмовляється це робити, ми маємо допомагати Україні вистояти перед цим ворогом", – заявила Єшільгоз-Зегеріус.

"Ми не хочемо, щоб Путін отримав перепочинок"

За словами міністерки, майбутні переговори мають забезпечити Україні максимально сильну позицію, а до процесу повинні бути залучені передусім Україна та Європа.

"Зрештою питання полягає в тому, як поставити Україну в якомога сильнішу позицію, щоб за столом переговорів укласти справжню мирну угоду, яка забезпечить реальний і сталий мир. Для цього важливо, щоб Україна вистояла", – сказала вона.

Єшільгоз-Зегеріус застерегла, що в разі поразки України Росія може отримати сигнал про те, що вторгнення в суверенну державу приносить вигоду.

"І вільний Захід, наше вільне життя тут, тоді опиниться під загрозою", – наголосила міністерка.

Вона додала, що йдеться не про абстрактну загрозу: на це, за її словами, вказують розвідувальні звіти та діяльність Росії в Європі протягом останніх місяців.

Також Єшільгоз-Зегеріус повідомила, що уряд Нідерландів закріпив допомогу Україні на найближчі роки. Зокрема, країна передаватиме Києву далекобійне озброєння, підтримуватиме український парк F-16 та надаватиме медичну допомогу.

Окремо Нідерланди планують підтримати Україну напередодні зими. Зокрема, кошти спрямують на газ, генератори та трансформатори.

Нагадаємо, у Нідерландах закликали Європу готуватися до сучасних безпекових загроз, зокрема гібридних атак. Державний секретар з питань оборони Нідерландів Дерк Босвейк також наголосив на необхідності активніше використовувати український досвід у протидії російським атакам.

Як писав OBOZ.UA, Україна закликала Нідерланди прискорити виділення військової допомоги та спрямувати 2 млрд євро на посилення захисту українських міст від російських ударів. Зокрема, йшлося про ракети для ППО та інвестиції у виробництво дронів-перехоплювачів. 

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